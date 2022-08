”On vastuullista sulkea kaikki verotuksen porsaanreiät ” – kansanedustaja iloitsee, että sähkönsiirtoyhtiöiden verovälttelylle saadaan loppu

Valtiovarainministeriön tänään lausuntokierrokselle lähettämä esitys, jolla korjataan monikansallisten yritysten aggressiivista verosuunnittelua hillitsevän korkovähennysrajoituksen puutteita, saa kiitosta kansanedustaja Pia Viitaselta (sd.). DEMOKRAATTI Demokraatti

”Tällä hetkellä korkovähennysrajoituksen niin kutsutun tasevapautuksen puutteet ovat mahdollistaneet voittojen siirron Suomesta verokeitaisiin. Nyt tähän kauan esillä olleeseen ongelmaan on vihdoin löytymässä ratkaisu”, Viitanen kiittää tiedotteessa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) saa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtajanakin toimivalta Pia Viitaselta kiitoksen asian edistämisestä eduskunnan kannan mukaisesti.

”Toivon, että lopullinen esitys saadaan eduskuntaan mahdollisimman pian”, Viitanen sanoo.

Esityksen lausuntokierros päättyy 14. syyskuuta ja hallituksen tavoitteena on antaa esitys eduskunnalle syksyllä siten, että uusi lainsäädäntö saadaan voimaan ensi vuonna.

Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä viime vuonna tuotiin esiin tarve korjata esiin nousseet sääntelyn puutteet. Esimerkiksi kansalaisjärjestö Finnwatchin arvioiden mukaan Suomi on menettänyt viimeisen kuuden vuoden aikana sähkönsiirtoyhtöiden Carunan ja Elenian lainsäädännön puutteita hyödyntävien verojärjestelyjen vuoksi noin 90 miljoonaa euroa verotuloja.

”Samalla kun kansalaisten käyttämän sähkön hinta on noussut ennätyslukemiin, ovat jotkin energiayhtiöt hyötyneet tilanteesta. Laki on taannut jo vuosia varman tuoton myös luonnollisina monopoleina toimiville sähkönsiirtoyhtiöille. On kestämätöntä, että ulkomaisten pääomasijoittajien hallinnoimat yhtiöt ovat voineet välttää maksamasta veroja näistä voitoistaan”, Viitanen huomauttaa.

”Nyt kun rahaa tarvitaan muun muassa energianhinnan nousun kompensointiin pienituloisille, on vastuullista sulkea kaikki verotuksen porsaanreiät rahoituksen löytämiseksi”, hän sanoo.