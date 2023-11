Onko Hizbollah laajentamassa hyökkäyksiään Israelia vastaan? – Hassan Nasrallahin määrä puhua tänään

Äärijärjestö Hizbollahin johtajan Hassan Nasrallahin on määrä pitää perjantaina puhe. Kyseessä on ensimmäinen kerta kun Nasrallah esiintyy julkisuudessa sen jälkeen kun toinen äärijärjestö, Hamas, hyökkäsi Israeliin vajaa kuukausi sitten. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Nasrallahin on tarkoitus puhua Libanonissa Beirutin eteläosassa, joka on Hizbollahin vahvaa tukialuetta. Puheen on määrä alkaa kello 15 Suomen aikaa. Nasrallahin julkisen esiintymisen muodollisena syynä on Israelin viimeaikaisissa iskuissa kuolleiden järjestön taistelijoiden kunnioittaminen.

Puheen odotetaan kuitenkin koskevan laajemminkin Lähi-idän tilannetta, ja ennen kaikkea sitä, onko Hizbollah laajentamassa hyökkäyksiään Israelia vastaan.

- Meillä on pelissä merkittäviä kansallisen turvallisuuden etuja. Uskoakseni emme ole vielä nähneet mitään merkkejä siitä, että Hizbollah olisi valmis etenemään täydellä voimalla. Joten odottakaamme mitä sanottavaa hänellä on, sanoi Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston edustaja John Kirby.

Yhdysvallat on varoittanut Hizbollahia ja muita Israelin mahdollisia vihollisia, jotta nämä eivät liittyisi mukaan konfliktiin Israelia vastaan. Yhdysvallat on myös lähettänyt kaksi lentotukialustaan itäiselle Välimerelle.

Iranin ulkoministeri Hossein Amir-Abdollah kuvaili aluetta ruutitynnyriksi, jossa kaikki on mahdollista, mikäli Israel ei lopeta hyökkäystään Gazaan. Iran kuuluu Hizbollahin vahvoihin tukijoihin.