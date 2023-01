Onko isyysvapaata pitävä puolustusministeri maanpetturi?

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) seitsemän viikon pituinen isyysvapaa herätti joulun alla suuria intohimoja. Marjo Ollikainen

Kriitikkojen mielestä Kaikkosen isyysvapaa ja hänen vaimonsa uusi johtajan pesti menivät Suomen kansan edun edelle ja vaaransivat turvallisuuspolitiikkamme. Ja miten pienen lapsen isä ei paremmin harkinnut, kannattaako edes ottaa vastaan koko ministerin tehtävää, jos siinä ei huvita pysyä?!

Tässäpä sitä onkin vyyhtiä. Aloitetaan Suomen edusta.

Jos turvallisuuspolitiikkamme on uhattuna yhden miehen seitsemän (7) viikkoa kestävän isävapaan takia, ei se ole kovin hyvissä kantimissa ollutkaan. Tai sitten on. Suomen Nato-jäsenyyden lopullinen toteutuminen on edelleenkin käytännössä kiinni Turkista, ja puolestamme puhuvat myös ulkoministeri, presidentti, Ruotsi, Naton pääsihteeri ja ehkäpä jopa eräs Joe Biden.

Tämä on hölynpölyä.

HYVISSÄ kantimissa sen sijaan ei ole todellisuus Suomesta tasa-arvon onnelana. Sisäministeri- tai peruspalveluministerinaisen äitiyslomat ohitettiin tyynesti, mutta ministerimiehen lyhyt isyysvapaa tuntuu olevan vähintään maanpetturuutta. Törkeää on myös hänen vaimonsa siirtyminen työelämään, koska vain äidin ja taaperon siteen tulee olla pyhä ja rikkumaton. Isän työ – se on perheen ja Suomen etu.

Vaaligallupeja johtavan puolueen puheenjohtaja peruutteli Kaikkosen isyysvapaaseen liittyvää kritiikkiään siten, että ”jokainen perhe tekee omat ratkaisunsa”. Tämä on hölynpölyä.

Perheet eivät tee omia ratkaisujaan itsenäisesti, koska niitä on ohjailtu lainsäädännöllä ja rahalla siitä saakka, kun perhevapaamalleja on säädetty. Niinpä perheiden ”itsenäinen”, verovaroin ohjattu ratkaisu on ollut 90-prosenttisesti se, että äiti jää kotiin eivätkä isät ole käyttäneet täysimääräisesti heille kuuluvia vapaita. Jokainen perhe on siis voinut ihan itse tehdä oman ratkaisunsa, että se on äiti, joka jää kotiin.

Piintynyt teoria siitä, että paremmin ansaitsevan isän kannattaa pysyä töissä, on moneen kertaan kumottu palkansaajaliikkeestä pankkien ekonomisteihin. Verotus tasaa tulonmenetystä, ja pitkällä tähtäimellä pitkät perhevapaat heikentävät naisten eli perheen toisen elättäjän työuria, palkkakehitystä ja eläkkeitä. Perheillä ei siis ole varaa jättää isyysvapaita käyttämättä.

POLIITIKOT, johtajat ja esimiehet näyttävät teoillaan suuntaa muille.

Niin kauan kuin me paheksumme ministerimiesten isyyslomia ja perhevapaita tai taaperoiden äitien paluuta työelämään, viestitämme perheille, että isän paikka on töissä.

Mitä jos isänmaan etu ja kansallisen turvallisuutemme tae onkin, että isillä on tasaveroinen oikeus olla lastensa ja lapsilla tasaveroinen oikeus olla isiensä kanssa. Sisäinen turvallisuus voi vahvistua siitä, että omat lapset menevät isän työn edelle eikä seitsemän viikon isyysloma tee kenestäkään maanpetturia – eikä sankari-isää.