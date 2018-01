Onko kiistelty uudistushanke pelkkä ”Sannin kotkotus”? Nyt puhuu Petteri Orpo

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) hehkuttaa työllisyysastetta, joka on nyt 70,4 %:ia.

”Näin hyvä marraskuinen lukema on nähty viimeksi vuonna 1990. Mutta se on selvää, että tähänkään ei voida tyytyä. Hallituksen 72 prosenttiakin on vain välitavoite matkalla kohti pohjoismaisia työllisyyslukemia, joihin myös Suomen on päästävä.”

Sipilä sanoi tänään Viitasaarella, että hallitus jatkaa Suomen uudistamisen ja kehittämisen tiellä koko kautensa loppuun.

”Kintaat eivät saa pudota, vaan talous ja työllisyys on saatava kestävälle pohjalle ja julkinen talous tasapainoon.”

Pääministeri sanoo, että valtion velkaantuminenkin on taittunut.

”Velaksi eläminen loppuu näillä näkymin viimeistään vuonna 2021.”

Sipilän mukaan Suomi on silti myös toisenlaisten haasteiden edessä.

”Työpaikkoja on auki enemmän kuin yli kymmeneen vuoteen. Myös vaikeasti täytettävien työpaikkojen määrä on kasvanut. Joillekin aloille on erittäin vaikea saada avoimia tehtäviä täytettyä. Tähän on nyt suunnattu erityistoimia.”

Sipilä korostaa yrittäjyyttä.

”Vaikka suuremmatkin yritykset parantavat juoksuaan, työllistyminen on jo pitkään ollut pienten ja keskisuurien yritysten varassa. Hallitus on päättänyt pidentää koeaikaa, takaisinottovelvoitetta lyhennetty ja määräaikaisuus tehty helpommaksi sopia, jotta kynnys palkata uusi työntekijä yritykseen olisi entistä matalampi.”

Pääministeri otti Viitasaarella kantaa myös suurta polemiikkia synnyttäneeseen työttömien ns. aktiivimalliin. Hän sanoo, että mallilla kannustetaan etsimään edes lyhytaikaista työtä.

”Vähimmäisvaatimus on tehdä yhteensä kahdeksantoista tuntia työtä kolmen kuukauden jaksossa. Se tarkoittaa noin kolmen tunnin työrupeamaa joka toinen viikko. Työtä voivat tarjota sekä kotitaloudet, kolmannen sektorin yhteisöt, kunnat että yritykset.”

Sipilä kannustaa yrittäjiä tarttumaan tilaisuuteen.

”Reilun sadan euron kuukausipanostuksella on nyt mahdollista palkata työtön henkilö tekemään jotain yrityksen kannalta tarpeellista työtä kuuden tunnin ajaksi kuukaudessa. Kohteita varmasti löytyy jokaisesta yrityksestä. Työttömälle nämä lyhyetkin pestit voivat merkitä unelmaduuniin vievän polun aukeamista.”