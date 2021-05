Onko kuntavaaliehdokkaasi koulutusmyönteinen? – OAJ:n vaalikone avattiin

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n vaalikoneeseen on vastannut yli 8500 ehdokasta, joista 55 prosenttia on OAJ:n kriteerien mukaan koulutusmyönteisiä. DEMOKRAATTI Demokraatti

OAJ:n vaalikone kartoittaa kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä kasvatus- ja koulutusaiheisiin kysymyksiin. Ammattijärjestön mukaan vaalikoneen tavoitteena on myös antaa ehdokkaille ja äänestäjille käsitys kasvatus- ja koulutusalan laajuudesta kunnallisessa päätöksenteossa.

– OAJ:n vaalikoneen täyttäneiden eli kasvatuksesta ja koulutuksesta kiinnostuneiden ehdokkaiden lukumäärä oli meille hieno asia. Ehdokkaat ovat varmasti huomanneet, että koulutuksen painoarvo kunnallisessa päätöksenteossa kasvaa entisestään kaavaillun sote-uudistuksen toteutuessa, koulutusjohtaja Heljä Misukka sanoo tiedotteessa.

Ammattijärjestön vaalikoneeseen on rakennettu ominaisuus, jolla ehdokas on voinut vastaustensa perusteella saada ehdokasprofiiliinsa merkinnän koulutusmyönteisyydestä. OAJ on arvioinut koulutusmyönteisyyttä oppimisen ja oppijan näkökulmasta.

Koulutusmyönteinen-merkki on myönnetty muutaman painotetun kysymyksen perusteella, joissa ehdokkaan vastauksen piti olla saman suuntainen kuin OAJ:n mallivastauksen. Vaalikoneen vastaajista 4600 sai merkin. Merkkiä ei esimerkiksi ole saanut, jos pitää opettajien lomauttamista hyvänä säästökeinona.

Kunnan huonon taloustilanteen paikkaaminen lomautuksilla heikentää kunnan vetovoimaa ja mainetta, laiminlyö lasten ja nuorten oikeutta opetukseen ja johtaa tuen tarpeen kasvuun, OAJ muistuttaa.

Muita tarkasteltavia kysymyksiä olivat esimerkiksi perusopetuksen ryhmäkoon rajaaminen. Vastaajista lähes 70 prosenttia on täysin samaa mieltä siitä, että perusopetuksen ryhmäkoko pitää rajata ja siinä on huomioitava tukea tarvitsevien oppilaiden määrä.

Koulutusmyönteisyydestä kertoi myös vastaus väitteeseen, että oman kunnan tulee houkutella päteviä opettajia töihin maksamalla heille kilpailukykyistä palkkaa. Yli puolet vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista oli täysin samaa mieltä väitteen kanssa.