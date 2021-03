Onko kuntien henkilöstö vain menoerä?

Olen nyt jo usean vuoden ajan kuullut puhetta, kuinka julkinen sektori on paisunut ja miten siellä on suojatyöpaikkoja. Nämä puheet ovat tulleet lähes poikkeuksetta poliittisen kentän oikealta laidalta. Kim Lindström JHL:n pääluottamusmies, Lapua

Itse otan tässä tarkasteluun kuntakentän, jonka tunnen parhaiten. Ennen pidettiin varmana, että jos työskentelit kunnan palveluksessa, oli sinulla työpaikka eläkeikään asti. Osan kohdalla puhuttiin suojatyöpaikoista. Mikäli näin on joskus ollut, on tilanne jo reilun 15 vuoden ajan ollut täysin toinen. Kunnissa on painotettu tehokkuutta. Kun joku on jäänyt eläkkeelle tai siirtynyt muualle töihin, on tarkkaan katsottu voiko työn tehdä olemassa olevalla henkilöstöllä ennen kuin on lähdetty rekrytoimaan. Viime aikoina on jopa tuntunut siltä, että säästäminen henkilöstöstä on kuntien ainoa tapa pitää taloutensa kunnossa.

Kunnissa on eletty haastavia aikoja talouden suhteen ja henkilöstökulut ovat tietenkin kuntien suurin menoerä. Aivan! Monet päättäjät puhuvat menoerästä, siis ihmisistä, jotka pienellä palkalla hoitavat lapsiemme opetuksen, vanhempiemme hoivan sekä huolehtivat siitä että meillä on tiet talvisin aurattuna sekä hiekoitettuina ja kesäisin on kaupungilla mukava kuljeskella, kun paikat on pidetty kunnossa.

Säästäminen on mennyt jo liian pitkälle. Kun töitä on yhdistelty ja työntekijöiden kuormaa kasvatettu, alkaa työmäärät olla sillä tasolla että työntekijän on vaikea hoitaa työtänsä moitteetta ja kunnolla. Yksinomaan henkilöstömenoihin tuijottamalla menee päättäjä suohon hakiessaan säästöjä. Kannattaa tarkastella kunnan rakennetta, mitä siellä hoidetaan omana työnä ja mitä on järkevä ulkoistaa. Tukipalvelutyöt, kuten tilahuoltajat ja kiinteistöhuoltajat kannattaa ehdottomasti pitää oman toiminnan alla. Näin mahdollisten ongelmien ilmetessä kunta pääsee vaikuttamaan työn laatuun suoraan. Samoin työn hinta on ja pysyy maltillisena.

Sen sijaan esimerkiksi kuntien vuokra-asuntojen välitys voisi olla sellainen toiminta, minkä en katsoisi välttämättä tarvitsevan kunnan omaa työpanosta. Alaan on omat ammattilaisensa ja voisi olla järkevää antaa tällainen toiminta ammattilaisten käsiin.

Täytyy myös muistaa, että kunnilla on lakisääteisiä tehtäviä, joita ei vain voi jättää hoitamatta. Esimerkki löytyy vanhusten hoivasta. Mikäli vanhusten hoivaa hoitaa yritys ja se menee syystä tai toisesta konkurssiin, jää vastuu vanhusten hoivasta kuitenkin kunnalle.

On aika tehdä julkisen työn kunnianpalautus. Meidän tulee muistuttaa ihmisiä, mikä siellä omassa kunnassa on hyvin ja pysähtyä miettimään mitä kaikkea verorahoilla alhaisella työnhinnalla työskentelevät julkisen sektorin työntekijät saavat aikaan aivan omien silmiemme edessä.

Kirjoittaja on JHL:n pääluottamusmies ja puolueosaston puheenjohtaja Lapualta.