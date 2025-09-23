”Onko näitä leikkauksia tulossa vai ei?” – SAK:n Eloranta vaatii selvyyttä sunnuntailisien ja arkipyhien kohtaloon

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta vaatii Orpon hallitukselta selkeää kantaa sunnuntailisiin ja arkipyhien asemaan. Elorantaa huolettaa hallituksen mahdolliset suunnitelmat uusista leikkauksista. Demokraatti Demokraatti

SAK:n tiedotteessa muistutetaan, että kesäkuussa Suomen yrittäjien ehdotusta arkipyhien karsimisesta kommentoinut työministeri Matias Marttinen vakuutti, ettei hallitus ole poistamassa arkipyhiä. Hallitus kuitenkin pyysi valtiovarainministeriön budjettiosastoa tekemään selvityksen Suomen yrittäjien esittämästä aloitteesta ennen syyskuun budjettiriiheä. Budjettiosasto selvitteli samassa yhteydessä myös sunnuntai- ja ylityökorvausten leikkaamista.

– Tällaiset budjettiriihestä jälkikäteen tulleet paljastukset lisäävät ihmisten epävarmuutta. Hallituksen on nyt kerrottava selvin sanoin, onko näitä leikkauksia tulossa vai ei, Eloranta vaatii tiedotteessa.

ELORANTA huomauttaa, että Orpon-Purran hallitus on aikaisemminkin pyörtänyt työntekijöille antamiaan lupauksiaan. Esimerkiksi ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistamisesta päätettiin viime kevään kehysriihessä valtiovarainministeriön selvityksen pohjalta, vaikka se oli nimenomaisesti jätetty pois hallitusohjelmasta.

– On siksi aivan aiheellista epäillä, että arkipyhien sekä sunnuntai- ja ylityökorvausten kohdallakin käy lopulta samoin. Suomen yrittäjillä on tiukka ote hallituksesta, Eloranta toteaa.

Tilasto julkisti tänään tiistaina uudet työttömyysluvut, joiden mukaan työttömyysasteen trendiluku nousi elokuussa peräti 10 prosenttiin.

– Heikon talous- ja työllisyystilanteen takana ovat hallituksen tekemät, ihmisten ostovoimaa heikentäneet leikkaukset ja työntekijöiden varautuminen työttömyyteen. Suomella ei ole enää varaa uusiin ihmisten toimeentulon ja turvan vaarantaviin leikkauksiin, Eloranta kommentoi lukuja.