Onko Norjassa laaja omikrontartunta? – asiaa selvitellään, yhdellä jo todettu

Norjassa on todettu ainakin 50 koronavirustartuntaa jouluillallisen jäljiltä. Norjan kansanterveysinstituutin mukaan yhden osallistujan osalta on tähän mennessä varmistunut omikronmuunnos.

Parhaillaan kartoitetaan sitä, kuinka monessa muussa tapauksessa on kyse omikronmuunnoksesta. Todennäköistä on, että näin on useammassa tapauksessa, kertoivat terveysviranomaiset uutistoimisto NTB:lle.

Jouluillallinen järjestettiin pääkaupungissa Oslossa Aker Bryggen alueella sijaitsevassa ravintolassa. Illalliselle osallistuneet asuvat Oslossa ja useissa kunnissa sen ympärillä.