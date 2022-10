Onko oikein, että Helsingin kaupungin työntekijät edelleen stressaavat palkkapäivänä tuleeko palkka oikein maksettuna?

Helsingin kaupungin palkanmaksuun liittyvät ongelmat ovat jatkuneet jo puoli vuotta. Mahad Ahmed SDP:n kaupunginvaltuutettu, Helsinki

SDP:n valtuustoryhmä sai ensi vuoden budjettiin päätöksen työntekijöiden palkkaohjelmasta, jonka seurauksena Helsingin kaupungin työntekijöiden edut ja palkitseminen lisääntyy. Palkkaohjelma kohdentuu erityisesti aloille, joilla on rekrytointihaasteita. Haluamme pitää kiinni kaikista kaupungin työntekijöistä ja tavoitteemme on, että rekrytointihaasteista kärsivillä aloilla on tulevaisuudessakin työntekijöitä.

Palkanmaksun ongelmat ovat jatkuneet yli puoli vuotta. Näyttää siltä, että tähän mennessä korjausliikettä ei ole tapahtunut. Helsinki on Suomen suurin työnantaja ja meidän velvollisuutemme on toimia esimerkillisenä työnantajana. Haluamme, että työntekijät jatkossakin työskentelevät Helsingin kaupungille. Suurena kaupunkina Helsingin tulisi pitää huolta työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Lokakuun puolivälissä, palkanmaksupäivän aikaan, olen kuullut erään lastensuojelutyötä tekevän laitoksen palkanmaksun ongelmista. Työntekijöille ei maksettu vuorolisiä, eivätkä he ole saaneet tietoa siitä, milloin puuttuva palkka maksetaan. Henkilöt ovat ottaneet yhteyttä palkanmaksun asiakaspalveluun ja jonottaneet useampana päivänä sinne koko aukioloajan (klo 9-15) pääsemättä kuitenkaan puheluissaan läpi.

Palkanmaksun asiakaspalvelua on kehitettävä, jotta työntekijöille pystytään antamaan vastaus mahdollisimman nopeasti. Tällä hetkellä luottamus työnantajaan ei parane millään tavalla. On kohtuutonta, millaista epävarmuutta työntekijät joutuvat sietämään. Korjausliikkeen on tapahduttava nyt, eikä ensi vuonna.

Kirjoittaja on Helsingin kaupunginvaltuutettu (sd.).