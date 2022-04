Onko Putinin Venäjä fasistinen valtio? – näin tutkijat vastaavat

Venäjän ja fasististen valtioiden, kuten natsi-Saksan, vertaaminen on yleistynyt sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja on samaan aikaan kaventanut omien kansalaistensa oikeuksia. Mielenosoituksissa on esiintynyt jopa suoria vertauksia presidentti Vladimir Putinin ja natsi-Saksan fasistijohtaja Adolf Hitlerin välillä.