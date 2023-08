Onko rasismi ongelma Suomessa? Riikka Purra: ”Keskimäärin maahanmuuttoväestö on hyvinkin onnellista ja tyytyväistä elämäänsä”

Valtioneuvosto on hyväksynyt tänään eduskunnalle annettavan tiedonannon toimista, joilla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Hallitus aikoo muun muassa kriminalisoida holokaustin kieltämisen Suomessa. Rane Aunimo Demokraatti

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kommentoi tiedotustilaisuudessa iltapäivällä, että kesän aikana on käyty keskustelua rasismista ”hieman mustien pilvien alla”.

– Monesti on saanut ymmärtää niin, että meillä on aivan suunnattoman suuria ongelmia Suomessa, mutta sehän ei pidä paikkaansa. Paitsi meidän lainsäädäntömme puolesta, jota tässä tiedonannosta kuvataan, niin erilaiset selvitykset toki saavat erilaisia tuloksia, mutta nostan mielelläni esille esimerkiksi, että meillä keskimäärin maahanmuuttoväestö on hyvinkin onnellista ja tyytyväistä elämäänsä ja toisaalta OECD-maiden sisällä Suomi on tehnyt hyvin paljon esimerkiksi kotoutumiseen ja syrjinnän vastaisuuteen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyviä toimia.

– Sen verran, mitä Suomessa koetaan rasismia, niin tietenkin kaikki on huono asia, mutta tästäkin on erilaisia tuloksia. Tämä nyt lähtökohdaksi tähän, Purra pohdiskeli.

Purralta kysyttiin myös suoraan näkemystä siihen, onko rasismi ongelma Suomessa. Purra viittasi käytettävissä olevaan tietoon asiassa ja kuulemisprosessiin tiedonantoa valmistellessa.

– Meillä on Suomessa hyvin paljon erilaisia ongelmia, joita hallitus pyrkii ratkaisemaan ja tämä oli akuutti tilanne, johon olemme reagoineet tällä tavalla. Ei voi olla korostamatta, että neljä puoluetta on tässä mukana ja me olemme sitoutuneet tähän.

HALLITUKSEN tiedonannossa rasismi määritellään seuraavasti:

”Rasismi perustuu yksilöiden tai ihmisryhmien määrittelyyn alempiarvoisiksi esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella. Rasismia voi ilmetä yhteiskunnassa syrjivinä normeina tai käytäntöinä esimerkiksi työelämässä. Rasismi voi näyttäytyä yksilöiden ja ryhmien välillä syrjivänä käytöksenä. Yksilöiden ja ryhmien väliset ennakkoluulot ja vierauden pelko voivat toimia kasvualustana rasismille. Rasismi luo eriarvoisuutta ja vahingoittaa sen kohteiden lisäksi koko yhteiskuntaa.”

Tiedonannon valmistelussa on kuultu noin sataa tahoa kansalaisyhteiskunnan edustajia, tutkijoita ja muita keskeisiä toimijoita. Tiedonannon päähuomio kohdistuu rasismin torjuntaan ja muita yhdenvertaisuuden näkökulmia sivutaan vain suppeasti.

OMASSA puheenvuorossaan Purra sanoi iltapäivällä, että hallitus haluaa alleviivata tiedonannolla, missä se näiden asioiden osalta seisoo.

– Toki näitä samoja seikkoja käsitellään hallitusohjelmassakin, mutta tässä halutaan ne vielä selvemmin esille.

– Näkisin itse, että ihminen, joka tämän tiedonannon lukee aidolla sydämellä ja mielellä, niin ei pitäisi jäädä näistä asioista pienintäkään epäselvyyttä.

Purran mukaan koko prosessi ja tiedonanto tehtiin myös siksi, että sen koettiin olevan välttämätön hallituksen yhdessäpysymiselle.

– Toivon, että siinä olemme nyt onnistuneet.

Purra viittasi puheessaan myös raskaaseen kesään.

– Se että olemme saaneet tämän prosessin päätökseen helpottaa kaikkien mahdollisuuksia keskittyä muihinkin asioihin ja se on tietenkin isänmaan asioiden ja Suomen ongelmien korjaamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

TIEDONANNOSSA kirjataan useita toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja rasismin torjumiseksi. Lainsäädännössä kiristetään muun muassa työntekijöiden hyväksikäytöstä määrättäviä rangaistuksia ja tehostetaan valvontaa. Tiedotteen mukaan vihatekoja juutalaisia, muslimeja, kristittyjä ja muita uskontoryhmiä kohtaan ehkäistään ja holokaustin kieltäminen kriminalisoidaan.

Lisäksi ”selvitetään mahdollisuudet ainakin natsismin ja kommunismin symbolien käyttämisen kriminalisointiin, kun niitä käytetään aatteiden edistämistä tavoitellen”.

– Sieltä varmasti on mahdollista löytää erilaisia kohtia, joissa on selvästi tehty poliittisia kompromisseja, mutta itse haluan korostaa sitä, että niin minä, kuin perussuomalaiset ja kaikki muut olemme tiedonannon takana kokonaisuudessaan.