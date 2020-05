Onko Uusi-Seelanti tukahduttanut koronaviruksen?

Tiistai oli jo toinen päivä peräkkäin, jolloin Uudessa-Seelannissa ei ole todettu yhtään uusia tartuntoja.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uusi-Seelanti ei aio avata rajojaan ulkomaalaisille matkailijoille vielä pitkään aikaan, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Pääministeri Jacinda Ardernin mukaan maa harkitsee kuitenkin, että se voisi sallia matkustamisen itsensä ja Australian välillä.

– Se olisi eräänlainen kupla välillämme, eräänlainen matkustamisen turvavyöhyke, hän sanoi.

Turismi on yksi Uuden-Seelannin suurimmista työllistäjistä. Arviolta 10 prosenttia työntekijöistä työskentelee turismisektorilla.

Saarivaltio Uusi-Seelanti on ollut yksi maailman maista, jossa koronavirustartuntojen määrä on pysynyt alhaisena.

4,8 miljoonan asukkaan maassa on todettu lähes 5 000 tartuntaa.

Tautiin on kuollut 20 ihmistä. Maassa on kirjattu neljä kuolemantapausta miljoonaa asukasta kohden.