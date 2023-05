Onko Vantaalla varaa olla rakentamatta ratikkaa? – sd-valtuustoryhmä kannattaa hanketta

Vantaan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä katsoo, että ratikan rakentaminen on elinehto Vantaan elinvoiman, kehittymisen ja houkuttelevuuden kannalta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Valtuustoryhmä korostaa, että ratikka yhdistää Vantaan koko pääkaupunkiseudun joukko- ja raideliikenteeseen uudella tavalla ja mahdollistaa tulevaisuuden kasvun sekä samalla ehkäisee kaupungin sisällä eriarvoisuuskehitystä.

– Tätä ratkaisua tehdään lapsillemme ja lapsenlapsillemme. Ratikalla rakennetaan kestävää joukkoliikennettä – se on ilmastoystävällinen ja ympäristön kannalta hyvä ratkaisu väestö- ja liikennemäärien väistämättä kasvaessa, valtuustoryhmän puheenjohtaja Minna Räsänen toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa ratikka luo pohjaa entistä laajemman tulevaisuuden raitioliikenneverkoston kehittymiselle.

– Ja toteutuessaan se helpottaa ihmisten liikkumista töihin ja takaisin yhteisen pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen sisällä.

SD-VALTUUSTORYHMÄN mielestä ratikka luo valtavia mahdollisuuksia asuinalueiden kehittymiselle. Ratikalla taklataan segregaatiota ja huono-osaisuuden kasaantumista, ja luodaan toivoa paremmasta. Esimerkit samanlaisista hankkeista Suomesta ja maailmalta puoltavat vahvasti ratikan rakentamista.

– Hyvä kysymys on, onko Vantaalla varaa olla rakentamatta ratikkaa. Ratikassa on kyse paljon muustakin kuin liikennevälineestä. Päätämme samalla koko kaupungin tulevaisuuden kehittymisestä, ihmisten mahdollisuudesta käydä töissä ja asua viihtyisästi. Vantaan imago on viime vuosina parantunut ja ratikka on seuraava askel entistä kiinnostavamman kaupungin luomisessa, Räsänen toteaa.

Valtuustoryhmä painottaa, että Vantaan ratikkapäätöksessä ei ole kyse päätöksestä, joka tehdään ajatellen tätä hetkeä vaan kyse on tulevaisuusinvestoinnista Vantaaseen ja vantaalaisiin.

Vantaan kaupunginhallitus päättää ratikan rakentamisesta maanantaina 8. toukokuuta. Tavoitteena on, että ratikkapäätös on valtuustossa maanantaina 22. toukokuuta.