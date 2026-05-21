21.5.2026 10:56 ・ Päivitetty: 21.5.2026 10:56
Onnettomuustutkintakeskus: Sementtikuituinen parvekelevy ei ole turvallinen – voi pettää, jos pieni lapsi törmää siihen
Sementtikuituinen parvekelevy ei ole turvallinen eikä se estä parvekkeelta putoamista, varoittaa Onnettomuustutkintakeskus (Otkes).
Otkesin maanantaina tekemien lujuustestien perusteella levy voi pettää, jos pieni lapsi törmää siihen.
Otkes käynnisti tutkinnan syyskuussa Helsingin Hietalahdessa tapahtuneen parveketurman takia. Nainen kuoli turmassa pudottuaan kerrostalon parvekekaiteen levyn läpi maahan.
Otkes arvioi, että Suomessa on käytössä ainakin kymmeniätuhansia vastaavanlaisia parvekelevyjä.
Tutkinnan yhteydessä kävi ilmi, että myös lasisissa kaidelasien kiinnityksissä saattaa olla turvallisuusriski. Kahden muovitassun päällä oleva lasinen parvekelevyratkaisu saattaa vajota pois lasitassujen päältä. Rakenne voi tällöin näyttää ehjältä, mutta kun levyä painaa, lasilevy irtoaa.
