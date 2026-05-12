12.5.2026 07:20 ・ Päivitetty: 12.5.2026 07:19

OP-kysely: Pienyritykset tavoittelevat nyt vain pientä kasvua

Moni pieni ja keskisuuri yritys keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen. Suurista myynninkasvutoiveista haaveilee vain harva, uusi firmakysely kertoo.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

OP Pohjolan pienten ja keskisuurten yritysten johtajille tekemään kyselyyn vastattiin yli 500 yrityksestä.

Noin 40 prosenttia vastaajista keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, kun laajentamiseen keskittyy 33 prosenttia yrityksistä.

YLEISIN kasvutavoite suomalaisilla pk-yrityksillä oli noin 30 prosentin myynnin kasvu seuraavan kolmen vuoden aikana.

- Tämä tarkoittaa alle 10 prosentin vuotuista kasvua, mikä on melko vaisu kasvutavoite pk-yritykselle. Vain joka kuudes pk-yrityksistä tähtää korkeaan kasvuun, eli vähintään kaksinkertaistamaan liikevaihtonsa seuraavan kolmen vuoden aikana, sanoo professori Jaakko Aspara kyselytutkimuksen toteuttaneesta Nordic Institute of Business & Society-ajatushautomosta.

Yritykset arvioivat kasvattavansa henkilöstömäärää Suomessa tänä vuonna keskimäärin 3-4 prosenttia.

Kyselyyn vastanneiden yritysten vuotuinen liikevaihto on yli kaksi miljoonaa euroa, eli mukana ei ollut pieniä mikroyrityksiä.

