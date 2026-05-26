OP: Maakuntien talouskasvu voi parantua – keskinäiset erot jäävät silti isoiksi

Talouskasvu nopeutuu valtaosassa maakuntia seuraavan viiden vuoden aikana, arvioi OP Pohjola ennusteessaan. Kasvu voi jäädä kuitenkin ennustetta heikommaksi, jos Lähi-idän sota pitkittyy. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ihan lähiaikoina kasvu on OP Pohjolan ennusteen mukaan maltillista. Se vaihtelee tänä ja ensi vuonna -0,7 ja +1,8 prosentin välillä.

Nopeinta kasvu on Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa.

MAANTIETEELLISESTI alueiden talouskehityksessä on ollut viime vuosina suuria eroja. Vuosina 2022-2024 koko maan talouskasvu oli nollan tuntumassa, mutta maakuntien kasvuluvut vaihtelivat noin -4 ja +4 prosentin välillä.

Itärajan sulkeminen heikensi bkt:n kehitystä erityisesti Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Lapissa ja Satakunnassa taas turismi ja vihreän siirtymän investoinnit vauhdittivat kasvua.

Investoinnit ovat kasvaneet viime vuosina selvästi myös Satakunnassa ja Etelä-Savossa.

OP Pohjolan ekonomistit ennakoivat investointien kasvavan lähivuosina erityisesti Hämeen maakunnissa ja Ahvenanmaalla, mutta siellä kiinnikurottavaa onkin. Investoinnit elpyvät siellä muuhun maahan verrattuna keskimääräistä heikommalta tasolta.

VÄKILUKU ja työvoiman määrä supistuvat monilla alueilla, joten maakuntien talouskasvu nojaa yhä vahvemmin tuottavuuden paranemiseen.

Työmarkkinat elpyvät talouskasvua hitaammin. Työttömyys on pysynyt korkeana monissa maakunnissa.

Pidemmällä aikavälillä OP Pohjola ennakoi työmarkkinoiden kuitenkin paranevan kaikilla alueilla. Osassa maakuntia voi tulevina vuosina olla edessä myös työvoimapula.