Talous
29.4.2026 04:35 ・ Päivitetty: 29.4.2026 04:25
OP Pohjola: Rahastosijoittajien siirtyminen Pohjois-Amerikan markkinoilta Eurooppaan on jatkunut
Osakerahastoihin sijoittavien siirtyminen Pohjois-Amerikan markkinoilta Eurooppaan on jatkunut alkuvuodesta, kerrotaan OP Pohjolan keskiviikkona julkaistussa Rahastopulssi-selvityksessä.
- Euroopan osakemarkkinoille sijoittavat osakerahastot ovat sijoittajien määrissä jo lähes yhtä suosittuja kuin Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille sijoittavat osakerahastot, kertoi OP Pohjolan päästrategi Lippo Suominen tiedotteessa.
Sijoitustutkimuksen maaliskuun rahastoraportin mukaan Pohjois-Amerikkaan sijoittavien rahastojen osuudenomistajamäärä oli Eurooppaan sijoittavien rahastojen määriin verrattuna vain noin 1 000 suurempi, kun Pohjois-Amerikka-rahastojen lukema oli vielä tämän vuoden tammikuussa noin 20 000 ja vuoden 2025 tammikuussa yli 85 000 Eurooppa-rahastoja suurempi.
Suomisen mukaan taustalla on muun muassa geopoliittinen epävarmuus sekä yhdysvaltalaisten osakkeiden korkea arvostus.
- Euroopassa puolestaan nähdään taloudessa ja yritysten tuloksissa käänteen merkkejä kohti parempaa, mikä on houkutellut sijoittajia osakkeiden arvostukselta edullisempaan Eurooppaan, Suominen kertoi tiedotteessa.
MAALISKUUN rahastoraportin mukaan Suomeen rekisteröityjen rahastojen osuudenomistajia oli yhteensä yli viisi miljoonaa. Lukemaan on laskettu yhteen 487:n eri rahaston osuudenomistajien määrä, joten esimerkiksi viiteen eri rahastoon sijoittanut yksittäinen sijoittaja lasketaan lukemaan viidesti mukaan.
- Viiden miljoonan osuudenomistajan rajapyykin rikkoutuminen kertoo, että rahastosijoittajien määrä on kasvanut Suomessa voimakkaasti viime vuosina, arvioi Suominen tiedotteessa.
Suomalaisten kiinnostus rahastosijoittamiseen jatkui alkuvuodesta, jolloin rahastojen osuudenomistajamäärä kasvoi noin 140 000:lla. Noin puolet osuudenomistajien määrän kasvusta tuli OP Pohjolan rahastoissa.
Yksittäisiä rahastosijoittajia oli Tilastokeskuksen vuoden 2024 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,67 miljoonaa.
