Opiskelijapiireissä täysi rähinä päällä: ”On otettu kantaa turvapaikanhakijoihin ja perhevapaamalliin” – vastaisku tuli heti

Kokoomuksen edustajistoryhmät vaativat Suomen ylioppilaskuntien liittoa keskittymään vain vain opiskelijoiden edunvalvontaan

DEMOKRAATTI Demokraatti

Kokoomuksen mukaan SYL on osallistunut muun muassa 430 miljoonaa kampanjaan, joka ilmoittaa tavoitteekseen vähentää verovälttelyä yhteiskunnassa, mutta ”jonka tavoitteet todellisuudessa koskevat muun muassa yrittämisen verottamisen kiristämistä”.

– Ylioppilaskuntaan kuuluminen on yliopisto-opiskelijoille pakollista, ja maksaa jopa lähes sata euroa vuodessa. Näillä pienituloisilta opiskelijoilta kerätyillä varoilla SYL tekee täysin opiskelijoiden edunvalvontaan liittymätöntä politiikkaa, jota moni opiskelija ei allekirjoita, Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kokoomuksen edustajistoryhmän ryhmäjohtaja Paavo Koho toteaa tiedotteessa.

Kokoomus listaa muutakin: SYL myös muun muassa tukee kehitysyhteistyötä omasta budjetistaan, ja on ottanut kantaa turvapaikahakijoihin ja perhevapaamalliin.

– Esimerkiksi edellä mainittuihin asioihin löytyy valtavasti erilaisia näkemyksiä opiskelijoiden keskuudessa. Ne eivät ole opiskelijapolitiikkaa, ja siksi niihin ei SYL:n tulisi ottaa kantaa.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet kaikki Suomen ylioppilaskuntien kokoomuksen edustajistoryhmät, Kokoomusopiskelijat ja Kokoomusnuoret.

”Emme me elä missään omassa kuplassamme.”

Vasemmisto-opiskelijat kritisoi kokoomuslaisten ajattelua kapeakatseiseksi.

– Emme me opiskelijat elä missään omassa kuplassamme irrallaan muusta ympäröivästä yhteiskunnasta. Myös muut kuin koulutuspoliittiset päätökset vaikuttavat elämäämme. Samalla rajan vetäminen siihen, mikä on opiskelijoita koskettavaa politiikkaa ja mikä ei, on mahdotonta. Esimerkiksi verovälttelyn kitkemisellä valtio voi saada merkittäviä lisätuloja, joita on mahdollista ohjata muun muassa koulutukseen, Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Anna Lemström vastaa tiedotteessaan.