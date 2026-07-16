Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

16.7.2026 08:22 ・ Päivitetty: 16.7.2026 08:22

Opiskelukaupunkien vuokratasossa yhä isoja eroja

LEHTIKUVA / TEEMU SALONEN
Pääkaupunkiseudun opiskelijoille asuminen on yhä kalliimpaa kuin muualla. Kuva on vapulta 2026.

Helsingissä ”kovan rahan” yksiöiden vuokrat ovat yhä huomattavasti muita opiskelijakaupunkeja korkeampia, vaikka pääkaupungin vuokrataso on yleisesti laskenut aiemmasta. Yllättäen kovin vuokranousu löytyy länsirannikolta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kevään vuokratasomuutoksista kertoo Tilastokeskus.

Helsingissä vapaarahoitteisen yksiön mediaanivuokra oli huhti-kesäkuussa 730 euroa kuukaudessa. Seuraavaksi kallein yliopistokaupunki oli Tampere, jossa mediaanivuokra oli 600 euroa.

Vuokrat ovat tänä vuonna nousseet opiskelijakaupungeista eniten Vaasassa. Huhti-kesäkuussa hinnat nousivat 1,9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
13.7.2026
Hyvinvointialueiden johtajat syöpälääkekohusta: Potilaat hoidetaan, mutta se voi tarkoittaa tinkimistä muusta
Lue lisää

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
13.7.2026
Petteri Orpon esikunta arvioi nyt kohuja väärin – ja ottaa puolueelleen ison maineriskin
Lue lisää

Demokraatti

In memoriam
15.7.2026
Kulttuuritoimittaja Rolf Bamberg 1959-2026: Suurinta oli teatteri
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU