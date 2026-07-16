Talous
16.7.2026 08:22 ・ Päivitetty: 16.7.2026 08:22
Opiskelukaupunkien vuokratasossa yhä isoja eroja
Helsingissä ”kovan rahan” yksiöiden vuokrat ovat yhä huomattavasti muita opiskelijakaupunkeja korkeampia, vaikka pääkaupungin vuokrataso on yleisesti laskenut aiemmasta. Yllättäen kovin vuokranousu löytyy länsirannikolta.
Kevään vuokratasomuutoksista kertoo Tilastokeskus.
Helsingissä vapaarahoitteisen yksiön mediaanivuokra oli huhti-kesäkuussa 730 euroa kuukaudessa. Seuraavaksi kallein yliopistokaupunki oli Tampere, jossa mediaanivuokra oli 600 euroa.
Vuokrat ovat tänä vuonna nousseet opiskelijakaupungeista eniten Vaasassa. Huhti-kesäkuussa hinnat nousivat 1,9 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.
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