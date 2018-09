Oppilas kuoli Espoossa – Keskustan ex-kansanedustaja ei lopettaisi kuntotestejä: ”Joskus kun on pakko suorittaa, vaikka ei huvittaisi”

Keskustan ex-kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) kertoo tiedotteessaan olevansa pahoillaan, että espoolaisessa koulussa kuntotestin aikana traagisesti menehtyneen oppilaan kohtalolla on hänen mielestään ryhdytty politikoimaan ja vastustamaan koulujen kuntotestejä.

Kärnä puolustaa niiden olemassaoloa tiukasti.

”Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho kertoi tänään Helsingin Sanomissa näkemyksiään aiheesta ja totesi, että koulun kuntomittaukset eivät toimi kannustimena nuorille, jotka eivät ole liikunnallisesti aktiivisia. Haluan kysyä Laiholta, että mitä muita keinoja meillä on osoittaa nuorille heidän heikko kuntotasonsa, jos kuntoa ei mittaroida millään tavoin?”

Kärnä korostaa, että Espoon tapaus on traaginen ja että kuntotestien suorittamisen täytyy olla turvallista, mutta yksittäistapauksen perusteella ei pitäisi vetää mitään johtopäätöksiä.

”Kouluissa on jo luovuttu 12 minuutin juoksutesteistä niiden rasittavuuden vuoksi, mutta ne ovat suurella osalla nuorista edessä viimeistään varusmiespalveluksessa. Ei yhteiskunta voi mennä siihen, että kaiken täytyy olla aina kivaa ja helppoa. Joskus sitä motivaatiota on haettava myös kovemman kautta ja negatiivistakin palautetta on kyettävä käsittelemään. Liiallinen silkkihanskahyysäys kostautuu viimeistään siinä vaiheessa, kun nuori siirtyy työelämään. Joskus kun on pakko suorittaa, vaikka ei huvittaisi.”

Helsingin kaupunki tiedotti aiemmin tänään, että sen suomen- ja ruotsinkielisissä peruskouluissa nykyisen opetussuunnitelman mukainen Move!-testien teko keskeytetään ainakin väliaikaisesti oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Myös Espoo on päättänyt keskeyttää toistaiseksi oppilaiden Move!-testaukset.