Hallitus on kutsunut tänään oppositiopuolueetkin keskustelemaan Säätytalolle koronastrategiasta. Johannes Ijäs Demokraatti

Media haastatteli opposition edustajia Helsingissä Säätytalon edessä.

Liike nytin puheenjohtajan Harry Harkimon mukaan exit-suunnitelman pitää kulkea käsi kädessä rokotussuunnitelman kanssa.

Harkimolta kysyttiin, ennakoiko hän, että juhannus voisi olla Suomessa jo normaali.

– Se riippuu kanssa, kuinka suuri määrä ihmisistä on rokotettu ja mikä tautitilanne on. En minä ole mikään ennustaja, olen kansanedustaja.

Exit-strategian hän epäili jo olevan kasassa ja tuntui pitävän opposition tapaamista varsin kosmeettisena.

– Se on varmaan valmiiksi tehty niin kuin aina ennenkin. Sitten me saamme kommentoida sitä. Sitten se kumminkin menee semmoisena.

Harkimon mukaan nyt pitäisi äkkiä avata nuorten liikuntapaikat ja kuntosalit. Ne pantiin hänen mielestään turhaan kiinni ja ne joutuivat sijaiskärsijöiksi.

– Viime marraskuussa ovat nuoret viimeksi päässeet pelaamaan joitain otteluita. Eivät ne kestä enää tätä kevättä.

” Hallitus ei silloin kuunnellut oppositiota.”

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen toivoi hallitukselta aikatauluja siihen, miten Suomea avataan. Aikataulut voisivat olla vaikkapa viikoittaisia. Ne olisivat yrityksille tärkeitä. Tarvittaisiin suunnitelma miten ravintolat, tapahtumat ja liikuntapaikat avataan.

Räsäsen mielestä koronatilanne näyttää nyt aika hyvältä.

– Kyllä suomalaiset tarvitsevat nyt toivoa ja niitä myönteisiä näkymiä.

Räsänen totesi, että oli hyvä, kun liikkumisrajoitukset eivät menneet läpi perustuslakivaliokunnasta.

– Oppositio oli edellisen kerran neuvoteltaessa varsin yksituumainen, että ei tämä ole hyvä. Hallitus ei silloin kuunnellut oppositiota.

Exit-strategiaa pitäisi Räsäsen mukaan rakentaa parlamentaarisesti. Räsänen perusteli tätä sillä, että se vaikuttaa tuleviin vaalikausiin, hallituksiin ja eduskuntiin.

– Toivoisin nyt hallitukselta nöyrempää asennetta. Viimeksi neuvottelu täällä oli todella syvä pettymys. Siellä selvästi hallitus ei lainkaan kuunnellut niitä varoituksia, joita oppositiosta annettiin. Itsekin siitä varoittelin ja näinhän siinä kävi sitten perustuslakivaliokunnassa.

”Tuttu kaava jatkuu eli hallitus tekee aika itsenäisesti.”

Perussuomalaiset eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio valitteli myös, ettei oppositiota ole otettu tähän asti mukaan exit-strategian laadintaan.

– Tuttu kaava jatkuu eli hallitus tekee aika itsenäisesti koronatoimia ja sitten informoi meitä.

Tavion mukaan ravintolat ovat kohdanneet kohtuuttoman osan rajoituksista ja harrastustoiminnan pitkäkestoinen kieltäminen on ollut kova toimi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei vaikuttanut pitävän välttämättömänä exit-strategian lausuntokierrosta. Tavio oli toisella kannalla. Hän sanoi, että nyt hallitus sentään ymmärsi avata asian lausuntokierrokselle viikoksi. Tavion mukaan myös liikkumisrajoitusesitys olisi pitänyt avata lausuntokierrokselle.

Perussuomalainen Tavio kuljetti tämän jälkeen puhettaan vieraskielisten korona-tartuntatilanteeseen.

– En usko, että tämä tautitilanne ihan vielä sellainen on, että voidaan kertaheitolla sanoa, että tämä on hoidettu. Vähän sellainen olo tässä on, että tuon (Helsingin) Itäkeskuksen ympärillä tapahtuvat tartunnat painostavat nyt koko muutakin Suomea tässä vielä jonkin aikaa.

– Kyllähän se on nähtävissä, että Itäkeskuksen ympäristö ei ole nyt onnistunut tässä taudin torjunnassa ihan yhtä hyvin. Se on jäänyt ehkä vähän hämärän peittoon, että miksei hallitus ole sinne onnistunut suuntaamaan jotenkin erityistä informaatiota, mitä toimia vaaditaankaan.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kaipasi hänkin exit-strategiaan ennakoitavuutta toimenpiteisiin yritysten näkökulmasta.

Hän näki horjuvuutta siinä, miten ravintoloiden aukioloa säänneltiin pääsiäisen korvilla.

– Jos ajatellaan kiristystoimenpiteitä, ihmisten ja yrittäjien oli esimerkiksi todella vaikea seurata, kuinka on mahdollista, että perustasolta yhtäkkiä tietyissä ravintoloissa ravintolat menevät kiinni, kun samanaikaisesti kiihtymistasolla olevissa maakunnissa ravintolat vapautettiin.