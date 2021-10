”Oppositio, kannattaa katsoa tuloksia” – kokoomus kyseenalaisti hallituksen talouspolitiikan linjaa, vastaisku tuli heti

Oppositiopuolue kokoomus kritisoi hallituksen talouspolitiikan linjaa, joka sen mielestä rakentuu pysyvän velkaantumisen varaan. Marja Luumi Demokraatti

Kansanedustaja Antti Häkkänen (kok.) otti kyselytunnilla esille kehysjärjestelmän, jota hänen mukaansa on rikottu jo useita kertoja ja siihen halutaan aukkoja, jotka helpottavat velkaantumista. Erityisesti hän syytti pääministeri Sanna Marinia (sd.) tällaisten aukkojen ”maalailemisesta.”

Marin ei ollut kyselytunnilla paikalla vaan EU-huippukokouksessa Brysselissä, joten kehyskysymyksiin vastasi valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.).

Hän huomautti, että jokainen hallitus asettaa vaalikauden alussa menokaton, jonka sisään mahdutetaan talouspoliittiset toimet.

– Tämä hallitus muutti kesken vaalikauden kehystä koronatilanteen iskiessä. Voi kysyä vastakysymyksen, olisiko kokoomus sitten jättänyt sen tekemättä. Tämä oli yleinen linja Euroopassa. Onko hallitus sopinut vastaisuudessa rakentavansa kehysjärjestelmän uudella tavalla? Ei, sellaista päätöstä hallitus ei ole tehnyt.

Kokoomuksen Arto Satonen moitti hallituksen ”talouspoliittista poukkoilua” arveluttavaksi.

– Kun teitte kehyspäätökset keväällä, tiesitte ettei siellä ole tarpeeksi rahaa kulttuurille, liikunnalle, nuorisotyölle eikä poliisille. Sitä ette vain tiennyt, että tästä nousee niin iso meteli.

Satosen mukaan on hyvä, että leikkaukset on peruttu. Hän kysyi, onko hallituksen talouspolitiikan linja se, että metelin kautta saa rahaa ja se ei ole mistään muualta pois.

– Ei linja voi oikein olla sellainen, jos ja kun hallituksella on sitoumus pysytellä itse määrittelemässään talouden raamissa eli kehyksessä. Tämä ratkaisu, täysi tuki edunsaajille Veikkauksen tulojen romahdukselle, on ilman muuta jostain tulevasta liikkumavarasta pois, Saarikko totesi.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ihmetteli, kuinka oppositio on yrittänyt jo pari vuotta antaa sellaisen kuvan, että Suomessa talouspolitiikka olisi muuttunut julkisen talouden kestävyyden kannalta välinpitämättömäksi.

– Arvoisa oppositio, kannattaa katsoa tuloksia. Korona-aikana vain kaksi euromaata on onnistunut hillitsemään velkaantumista paremmin kuin Suomi. Rakenteellinen alijäämä on kaksi prosenttiyksikköä, miljardeja pienempi, kuin tämän hallituksen aloittaessa, vaikka välissä on ollut koronakriisi.

Lindtman lisäsi, että Suomen bruttokansantuote on saavuttanut koronaa edeltäneen tuotannon tason ensimmäisten maiden joukossa euroalueella ja työllisyydessä näyttää hyvältä.