Oppositiojohtajalta vaaditaan vastuullisuutta puheisiinsa – ”Mitä hyötyä on luoda tällaisia mielikuvia ja satuja salatuista tavoitteista?”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpolta ei ole ”fiksu veto” pyrkiä vääristämään pääministeri Sanna Marinin (sd.) sanomisia, kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) paaluttaa.

SDP:n eduskuntaryhmän 1.varapuheenjohtaja Salonen huomauttaa, että Orpon väittämä – ”hallituksen jatkuvasta pallottelusta annetaanko taudin levitä vai ei” – ei perustu faktoihin.

– Pääministeri on useaan otteeseen sanonut, että Suomen hallitus ei halua koronaviruksen leviävän, vaan tavoitteena on estää ja hidastaa taudin leviäminen. Mitä hyötyä tämän koronakriisin keskellä on suomalaisille luoda tällaisia, kokoomuksen keksimiä, mielikuvia ja satuja salatuista tavoitteista, Salonen kysyy tiedotteessa.

Salosen mukaan maailmanlaajuisen kriisin keskellä oppositiojohtajaltakin sopii odottaa vastuullisuutta puheissaan.

– Meidän jokaisen poliitikon on oltava tarkka sanomisissamme näin vakavan, poikkeusolot Suomeen aiheuttaneen, kriisin viestinnässä. Sitä tulee vaatia ja edellyttää myös oppositiojohtajalta.

Salonen painottaa, että tällaisten pelkojen luominen on myös äärimmäisen vakavaa ”jo ennestään syöksyvälle taloudellemme”.

– Taloudellinen toimeliaisuus on psykologiaa. Jos tietoisesti halutaan harhauttaa ihmisiä uskomaan taudin tahallinen levittäminen, tehdään hallaa myös kansantaloudelle. Sekö tosiasiallisesti onkin tällaisten ulostulojen tarkoitus? Toivottavasti ei, Salonen sanoo.