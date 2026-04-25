25.4.2026 12:27 ・ Päivitetty: 25.4.2026 12:27
Oppositiojohtajat: Hallitus on epäonnistunut kaikissa talous- ja työllisyystoimissaan – Orpon olisi syytä erota
Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan kehysriihi sinetöi hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikan epäonnistumisen. Kaikkonen puhui lauantaina keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä.
- Petteri Orpon (kok.) hallitus ei ole onnistunut yhdessäkään hallitusohjelman talous- tai työllisyystavoitteessa. Eikä tule onnistumaan, hän sanoi.
Keskustajohtajan mukaan hallituksen luottamus olisi syytä mittauttaa eduskunnassa lähiaikoina.
Poliittisessa katsauksessaan Kaikkonen tarjosi Suomen talouskurimuksen yhdeksi ratkaisuksi tekoälyä. Sillä voisi hänen mukaansa tehostaa julkista taloutta jopa miljardiluokassa.
Hän myös vaati vauhtia Suomen droonipuolustuskyvyn parantamiseen ja droonivaroitusjärjestelmän käyttöönottoon.
- Droonivaroitusjärjestelmä pitää saada Suomessa käyttöön lähikuukausina, ei joskus ensi vuonna.
VIHREIDEN puheenjohtaja Sofia Virta kehotti pääministeri Orpoa eroamaan. Virta esitti vaatimuksensa lauantaina vihreiden puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä.
Virran mukaan Orpon hallitus on epäonnistunut kaikkein tärkeimmässä eli luottamuksen rakentamisessa ja oikeudenmukaisuuden turvaamisessa.
Aiemmin tällä viikolla SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaati Orpon eroa. Lindtmanin mukaan hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan niin pahasti, että Orpon olisi viisainta jättää eronpyyntönsä.
Puoluevaltuuston kokouksessa pitämässään puheessa Sofia Virta myös suomi muita oppositiopuolueita. Hänen mukaansa joillekin puolueista riittää, että ”sininen vaihtuu punaiseen”.
Vihreille pelkkä hallituksen vaihto ei hänen mukaansa riitä, vaan puolue ajaa suunnanmuutosta Suomeen.
