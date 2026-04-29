Opposition edustajat syyttävät hallitusta puhemiesneuvoston ja sote-valiokunnan yli kävelemisestä

Hallituksen toiminta hyvinvointialueiden rahoituslain käsittelyn yhteydessä on ollut poikkeuksellisen pöyristyttävää, sosiaali- ja terveysvaliokunnassa vaikuttavat opposition edustajat katsovat. Demokraatti

Puhemiesneuvosto äänesti eilen, että esitys hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta mietinnön tekee sote-valiokunta. Lausunnonantajiksi päätettiin hallintovaliokunta ja perustuslakivaliokunta.

Tänään täysistunnossa hallituspuolueet äänestivät hallintovaliokunnasta mietintövaliokunnan vastoin puhemiesneuvoston ratkaisua ja sosiaali- ja terveysvaliokunnassa otettua yksimielistä kantaa, opposition edustajat moittivat tiedotteessaan.

Sote-valiokunnan opposition edustajien mukaan kyse on erittäin vakavasta tavasta sivuuttaa eduskunnan vakiintunut valiokuntatyö ja toimialajako.

– On käsittämätöntä, että hallituspuolueet kävelevät näin räikeästi sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä puhemiesneuvoston yli. Kyse ei ole teknisestä menettelystä vaan siitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksesta päätetään valiokunnassa, jonka ydintoimialaan asia kuuluu, kansanedustaja Bella Forsgrén (vihr.) sanoo tiedotteessa.

Opposition edustajien mukaan hallitus pyrkii tietoisesti siirtämään sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen liittyvät ratkaisut pois sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelystä, vaikka esityksen sisältö kohdistuu suoraan sote-rahoitukseen ja palveluiden järjestämiseen.

– Hallitus näyttää haluavan viedä sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusta koskevat ratkaisut pois siltä valiokunnalta, jolla on paras asiantuntemus arvioida niiden vaikutuksia ihmisten palveluihin, hoitoon pääsyyn ja hyvinvointialueiden mahdollisuuksiin selviytyä tehtävistään, kansanedustaja Hanna-Leena Mattila (kesk.) sanoo.

Sote-valiokunnan toimialaan kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuolto sekä niiden rahoitus. Hallintovaliokunnan toimialaan puolestaan kuuluvat hyvinvointialueiden yleinen lainsäädäntö, aluejako, rahoitusjärjestelmän yleinen lainsäädäntö sekä pelastustoimen rahoitus, sote-valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) selvittää.

– Kukaan ei ole kehdannut väittää, että tässä rahoituslain muutoksessa tehtäisi joitakin muita kuin sote-valiokunnan toimialaan kuuluvia merkittäviä muutoksia, mutta silti eduskunnan ohjeita ja määräyksiä ei kunnioitettu työnjaon osalta, hän sanoo.

Sote-valiokunnan oppositio pitää huolestuttavana sitä, että hallitus horjuttaa eduskunnan vakiintuneita toimintatapoja ja valiokuntien välistä työnjakoa tilanteessa, jossa hyvinvointialueiden rahoitus ja ihmisten peruspalvelut ovat muutenkin suurten paineiden alla.