Opposition Essayah huolestui uusien Fortum-rahojen valumisesta Uniperille – Näin ministerit vastasivat

Oppositiopuolue kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah esitti eduskunnan lisätalousarviokeskustelussa huolensa Fortumille kaavaillun lainoituksen ja Fortumin vaikeuksiin ajautuneen tytäryhtiön Uniperin yhteydestä. Simo Alastalo Demokraatti

– Nyt ei ole syytä ummistaa silmiä siltä, että puhumme tämän energiakokonaisuuden yhteydessä myöskin Fortum-Uniperista eli kokonaisuudesta, jossa valtion omistajaohjauksessa on ollut kauniisti sanottuna toivomisen varaa, hän totesi.

ESSAYAH MUISTUTTI, että valtio on hankkimassa markkinoilta Solidiumin kautta Fortumille 2,35 miljardia euroa rahoitusta.

– Onhan tämä aika erikoinen tilanne, että meillä omistaja on hankkimassa rahoitusta yritykselle. Arvoisa valtiovarainministeri, millä me pidämme huolen siitä, että nämä rahat eivät valu Uniperin rahoittamiseen? Millä me pystymme varmistamaan, että suomalaiset veronmaksajat eivät ole ottamassa yhä suurempaa siivua Saksan energiamarkkinoiden ja saksalaisen energiapolitiikan virheistä?

– Vaikka rahat tulisivat Fortumille, se samalla vapauttaa Fortumin kassaa käyttämään rahoitusta tytäryhtiönsä hyödyksi, Essayah sanoi tiistaina täysistunnossa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) vakuutti, että Fortum voi käyttää rahoitusta ehtojen mukaan vain vakuusvaatimuksiin pohjoismaisessa johdannaispörssissä.

– Mitä tulee tähän koko lainavaltuusohjelmaan koskien näitä muita yhtiöitä, niistä on rajattu Uniperin kaltainen toimija pois, joka voisi erikseen teoriassa tulla sitä (lainavaltuutta) pyytämään. Se on rajattu nimenomaan Suomen kannalta merkittäviin sähköntuotantoyhtiöihin, Saarikko totesi.

Omistajaohjauksesta vastaava eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) korosti Saksan vastaavan Uniperin vakuusvaatimuksista.

”Suomalaisia sähköyhtiöitä ei voi päästää Putinin edessä polvilleen”

– Tänään julkistetussa valtion omistajapäätöksellä tehdyssä, Solidiumin kautta toteutettavassa lainajärjestelyssä Fortumille on kysymys meidän suomalaisten omistaman Fortumin tilanteen ottamisesta haltuun. Me emme voi antaa tilanteen mennä niin pahaksi, että Putinin käynnistämä sota ajaisi Fortumin polvilleen. Meidän täytyy huolehtia, että kolmanneksesta Suomen sähköntuotannosta vastaava yhtiö on toimintakykyinen, Tuppurainen sanoi.

FORTUM-LAINOITUS on Tuppuraisen mukaan tehty muille energiayhtiöille suunnatusta paketista erillisenä aikataulusyistä.

– Sen ehdot ovat pääosin samat. Ne ovat erittäin tiukat. Me haluamme pitää Fortumin pystyssä, mutta me olemme hinnoitelleet riskin mikä tähän rahoitukseen sisältyy.

– Fortumilla on aikaa syyskuun loppuun saakka ottaa tämä järjestely käyttöönsä. Se itse arvioi markkinatilanteesta, johdannaispörssin tilanteesta riippuen onko syytä realisoida tämä erittäin katkera lääke, jonka valtio on halunnut tarjota, koska tilannekuva on tässä salissa yhteinen. Suomalaisia sähköyhtiöitä ei voi päästää Putinin edessä polvilleen, Tuppurainen sanoi.