Politiikka

29.4.2026 11:21 ・ Päivitetty: 29.4.2026 11:21

Oppositiopuolueilta rukkaset määräaikaisuuslakiin tehdyille muutoksille

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA
Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on huolena oppositiopuolueiden mukaan muutosten jälkeenkin.

Määräaikaisuuslakiin työ- ja elinkeinoministeriössä tehdyt muutokset eivät tyydytä eduskunnan oppositiopuolueita. Työ- ja tasa-arvovaliokunnassa keskiviikkona valmistuneeseen mietintöön jätettiin kaksi eriävää mielipidettä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa esityksen vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Voimakkaan kritiikin vuoksi työministeri Matias Marttinen (kok.) taipui muuttamaan alkuperäistä esitystä, jota on viilattu ministeriössä.

Hallituksen esityksen mukaan työsopimus on mahdollista tehdä määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä, jos kysymys on ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä. Nykylain mukaan määräaikaisuuteen vaaditaan aina perusteltu syy: esimerkiksi sijaisuus tai työn kausiluonteisuus.

Keskeisin esitykseen tehty muutos on, että perusteettomia määräaikaisia työsopimuksia saisi vuoden sisällä solmia vain yhden, kun aiempi esitys olisi mahdollistanut kolme perusteetonta sopimusta vuoden aikana. Lisäksi saman työntekijän kanssa voisi tehdä uuden määräaikaisen sopimuksen vain, jos hän ei ole ollut viiteen vuoteen kyseisellä työnantajalla töissä. Aiemmassa esityksessä rajaus oli kahdessa vuodessa.

Oppositiopuolueiden mukaan pienet muutokset esitykseen eivät muuta merkittävästi sen mukanaan tuomia haitallisia vaikutuksia.

SDP, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät mietintöön yhteisen eriävän mielipiteen, minkä lisäksi keskusta teki omansa.

HALLITUS on perustellut esitystä sillä, että se vahvistaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä, kun työntekijöiden rekrytointikynnys madaltuu. SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden mukaan esitys lisää turvattomuutta työelämässä, mikä laskee tuottavuutta eikä sitouta työntekijöitä.

Lisää aiheesta

Määräaikaisuuksia helpottava laki läpäisi perustuslakivaliokunnan seulan – opposition lisäksi jopa puheenjohtajalta eriävä mielipide
Akava: Hallitus suistaa ison joukon perusteettomiin määräaikaisuuksiin – ”Vauvariski” vaikeuttaa naisten työelämää jo nyt
Hoitaja sai raskausvapaallaan tietää, ettei työ jatku – STTK: ”Klassisin tapa syrjiä”

- 12 kuukauden perusteeton määräaikainen työsopimus voidaan katsoa pidennetyksi koeajaksi, punavihreiden puolueiden eriävässä mielipiteessä sanotaan.

Punavihreiden lisäksi keskusta jätti esitykseen oman eriävän mielipiteen. Molemmissa mielipiteissä ollaan huolestuneita siitä, että esitys lisää raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Puolueiden mukaan lakimuutos osuu pahiten erityisesti naisiin ja nuoriin.

- Määräaikaisten työsopimusten käyttö on jo nyt yleisempää julkisella sektorilla, jossa työskentelee paljon naisia, punavihreiden eriävässä mielipiteessä sanotaan.

Valiokunta esittää mietinnössään esitykseen lausumaa, jossa edellytetään, että valtioneuvosto seuraa esityksen sukupuolivaikutuksia ja ryhtyy tarvittaessa korjaaviin toimiin, jos hallituksen esityksen vaikutusarvioissa mainitut naisten työmarkkina-aseman heikennykset toteutuvat käytännössä.

Keskustan jättämän eriävän mielipiteen keskeinen huoli kohdistuu siihen, että esityksellä ei ole suoria työllisyysvaikutuksia. Lisäksi sen vaikutukset kansantalouteen ovat keskustan mukaan epäselviä.

PERUSTEETTOMIEN määräaikaisten työsopimusten lisäksi hallitus esittää, että takaisinottovelvollisuus poistetaan alle 50 henkeä työllistäviltä yrityksiltä. Samalla lomautusilmoitusajat puolitetaan 14 päivästä seitsemään päivään.

SDP, vasemmistoliitto ja vihreät vastustavat myös näitä muutoksia. Takaisinottovelvoitteen muutoksen pelätään muun muassa johtavan epäselviin tilanteisiin työpaikoilla.

- Asiantuntijalausunnoissa tuotiin esiin, että takaisinottovelvoitteen poistaminen ei välttämättä helpottaisi työllistämistä. Työnantaja saattaa joutua odottelemaan entiseen tapaan neljä kuukautta irtisanottujen työntekijöiden työsuhteiden päättymisen jälkeen ennen kuin uskaltaa rekrytoida uutta työvoimaa.

Punavihreiden puolueiden mukaan seitsemän päivän lomautusilmoitusaika on työntekijän näkökulmasta todella lyhyt, eikä se anna työntekijälle tarpeeksi aikaa reagoida lomautuksen aiheuttamaan palkan menetykseen.

- Muun muassa lainoihin neuvoteltavat maksuvapaat, päivähoitopaikan keskeyttäminen määräajaksi, erinäisten tilausten peruuttaminen ja muut työntekijän tarvitsemat säästötoimet voivat olla jopa mahdottomia toteuttaa seitsemän päivän lomautusilmoitusajan kuluessa.

Eduskunta tulee käsittelemään täysistunnossa esitystä valiokunnassa tehdyn mietinnön pohjalta.

Kaisu Suopanki / STT

Lisää aiheesta

Politiikka

14.4.2026 13:34

Määräaikaisuuksia helpottava laki läpäisi perustuslakivaliokunnan seulan – opposition lisäksi jopa puheenjohtajalta eriävä mielipide

Politiikka

18.3.2026 11:46

Akava: Hallitus suistaa ison joukon perusteettomiin määräaikaisuuksiin – ”Vauvariski” vaikeuttaa naisten työelämää jo nyt

Työmarkkinat

31.1.2026 06:30

Hoitaja sai raskausvapaallaan tietää, ettei työ jatku – STTK: ”Klassisin tapa syrjiä”

Susanna Luikku

Politiikka
29.4.2026
Poliitikot kinastelivat metsistä ja luonnonvaroista: ”Kuka korjaa hyödyt ja kenelle jäävät haitat?”
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
28.4.2026
Ikävä uutinen Arvi Lindin ystäville: televisiossa mopo keulii jo, vaikka vaaleihin on vielä vuosi
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
29.4.2026
Arvio: Amerikkalaisen elokuvan outolintu kiertää kehää rasittavaksi käyvässä triptyykissä
Lue lisää

