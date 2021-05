Oppositiosta täystyrmäys hallituksen keskeiselle uudistukselle: ”Vakavia varoituksia ei ole otettu huomioon”

Valtiovarainvaliokunta antoi lausuntonsa hallituksen sote-esityksestä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kokoomus ja kristillisdemokraatit jättivät lausuntoon eriävän mielipiteen.

Puolueet esittivät lakiehdotusten hylkäämistä, sillä niiden mukaan uudistus ei paranna ihmisten palveluita, mutta heikentää julkista taloutta.

– Kuulimme valiokunnassa Suomen parhaita asiantuntijoita, joiden lähes yksimielinen näkemys oli, ettei uudistus sisällä kannustimia laadukkaaseen ja tehokkaaseen palvelutuotantoon. Uudistumista Suomessa väistämättä tarvitaan, jotta kasvava hoidon tarve voidaan taloudellisesti kestävästi järjestää. Hallituksen esitys kuitenkin tarkoittaa suoraan ja rajua heikennystä nykytilanteeseen, kansanedustaja ja kokoomuksen valtiovarainvaliokuntaryhmän vastaava Timo Heinonen sanoo tiedotteessa.

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin mukaan asiantuntijoiden palautteen perusteella esitykseen sisältyvät kannustimet on rakennettu vastoin tavoitetta kiihdyttämään hyvinvointialueiden kustannuskasvua.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaan mukaan kaupunkien ja kuntien kyky suoriutua lakisääteisistä tehtävistä on uhattuna, jos esitys hyväksytään.

– Uudistus, jonka piti parantaa palveluja, on vahingollinen koko maalle ja katastrofi suurille kaupungeille, Sarkomaa sanoo.

– Historiallista uudistusta on edistetty parlamentarismista piittaamatta. Kysymyksiin ei ole vastattu, valiokuntia on järjestetty päällekkäin, asiantuntijoiden vakavia varoituksia ei ole otettu huomioon ja niin edelleen. Lista on pitkä. Sovittiinko kehysriihessä, että keskusta ei lähde hallituksessa, jos he saavat hyvinvointialueensa?, Heinonen kysyy tiedotteessa.