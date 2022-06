Orpo esitteli linjapuheensa aluksi Nato-taskuliinansa – syyttää hallitusta velan ottamisesta

Kokoomuksen jatkokaudelle valittu puheenjohtaja Petteri Orpo poimi Kalajoen puoluekokouksen linjapuheensa aluksi taskustaan Nato-taskuliinan. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Haluatteko tietää, mitä minulla on tänään taskussani? Lähellä sydäntäni. Olen kantanut tätä mukanani vuosia. Tänään, tässä salissa on koolla iso joukko meitä, jotka olemme tehneet töitä ja uskoneet asiaamme silloinkin, kun se ei ole ollut suosittua. Olemme pitäneet kiinni kannastamme, vaikka meitä on moitittu Nato-kiihkoilijoiksi. Hyvät kokoomuslaiset, nyt voimme todeta olevamme siellä, minne olemme aina kuuluneet: Suomi liittyy Natoon, viimeinkin! Orpo sanoi.

Tätä ennen oli esitetty video, jonka sanomana oli tarinoittaa kokoomuksen ajaneen Suomea määrätietoisesti Natoon jo vuosikymmeniä.

Orpo sanoi olevansa varma, että Suomen jäsenyys Natossa toteutuu huolimatta käynnissä olevista neuvotteluista Turkin kanssa.

Nykyistä hallitusta Orpo syyttää velan ottamista.

– Vasemmistohallitus ajoi junan väärälle raiteelle jo ennen koronaa ja Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan. Hallitus lisäsi pysyviä menoja vailla tietoa tuloista.

Hän haukkui myös sote-uudistuksen ja sanoi sen paisuttavan menoja. Se ei myöskään Orpon mukaan paranna palveluita.

Orpo lupasi kokoomuksen keventävän työn ja eläkkeiden verotusta.

– Lupaamme työmiljardin.

– Miksi suomalaisen palkansaajan pitäisi tyytyä siihen, että hän saa vuosittain 2500 euroa vähemmän tililleen kuin ruotsalainen? Ei pidä tyytyä. Meistä jokaisella on oikeus omasta työstä ansaittuihin euroihin.

Orpon mukaan kokonaisveroasteen on laskettava.

Orpo myös totesi puolueensa tahtovan nostaa ja laajentaa kotitalousvähennystä.

– Me parannamme perheiden, lasten ja nuorten tukea. Me korjaamme hallituksen sote-himmelin niin, että lääkäriin pääsee. Me laitamme vanhuspalvelut kuntoon kokonaisuutena: reumaa sairastava Liisa saa kotiin palvelut, jotka juuri hän tarvitsee.

Orpon mukaan Suomen velkaantuminen on pysäytettävä.

– Emme voi tuudittautua matalien korkojen aikaan – se ei ole ikuista. Prosentin nousu valtionlainojen korkoihin tarkoittaa 1,5 miljardia euroa lisää valtion korkomenoihin. Se on enemmän kuin poliisin vuosibudjetti. Haluammeko todella rakentaa tulevaisuuden velkarahalle, vai kasvulle?

Talouden kasvun takeeksi kokoomusjohtaja nimesi innovaatiot, tutkimukseen ja kehitykseen panostamisen. Kokoomuksen tavoitteena on 10 000 uutta työllistävää yritystä vuoteen 2030 mennessä.

Orpon mukaan myös työmarkkinoille, sosiaaliturvaan, asumiseen ja liikenteeseen on tehtävä muutoksia.

Puolueen tärkeimmäksi tavoitteeksi Orpo linjasi eduskuntavaalien voittamisen.