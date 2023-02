Orpo esitti hallitukselle epäluottamusta – ”Nyt on oikea aika herätä”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaati velkaantumisen vähättelyn lopettamista. Orpo piti keskiviikkona ensimmäisen allekirjoittajan puheenvuoron, kun eduskunta keskusteli keskiviikkona julkisen talouden velkaantumisesta. Hän esitti samalla hallitukselle epäluottamusta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Orpo korosti, että kokoomus puhuu julkisen talouden ongelmien korjaamisesta, koska puolue haluaa pelastaa hyvinvointiyhteiskunnan.

– Kokoomus haluaa pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Tämän pitää olla seuraavan hallituksen tärkein tehtävä, Orpo sanoi.

Orpo muistutti puheenvuorossaan julkisen talouden korkomenojen kasvusta.

– Korkomenot nousevat. Hallitsematon velkaantuminen ei enää ole vain suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden uhka. Se on akuutti ongelma. Kaikkien on aika myöntää se ääneen. Velkaantumisen vähättely on syytä lopettaa.

ORPON mukaan erityisesti suomalaisia jaetaan Sdp:n vaalipuheissa hyviin ja pahoihin.

– Pahaksi leimataan se, että sanoo rehellisesti, ettei hyvinvointi säily nykymenolla. Pääministeri Marin, älkää aliarvioiko suomalaisia – älkää sortuko populismiin.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen talouspolitiikassa on Orpon mukaan unohdettu suomalaisten tulevaisuus ja syöty tulevien sukupolvien menestymisen edellytyksiä.

– Hallitus on pettänyt keskeisen lupauksensa sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Nyt on oikea aika herätä. Koska hallitus on antanut Suomen luisua hallitsemattoman velkaantumisen tielle, esitän, että eduskunta toteaa, että hallitus ei enää nauti eduskunnan luottamusta, Orpo sanoi.