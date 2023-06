Orpo hallitusohjelman ongelmakirjauksesta: ”Selvitämme tämän asian”

Tänään pääministeriksi nimitettävän Petteri Orpon (kok.) mukaan tuleva hallitus selvittää Euroopan keskuspankkia (EKP) koskevan hallitusohjelmakirjauksensa laillisuuden. Suomen Pankki on arvostellut no bail out -sääntöä EKP:n tasolla ajavaa kirjausta EU-oikeuden ja Suomen lain vastaiseksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Selvitämme tämän asian. Kaikessa pitää toimia lain ja säädösten mukaisesti. Muistaakseni kyllä keskuspankin omissa säännöissä lukee, että pitää noudattaa no bail out -periaatetta, mutta selvitetään tämä rauhassa ja jos siinä on virhe, niin me korjaamme sen, Orpo totesi medialle tiistaina eduskunnassa.

HALLITUSOHJELMAN kohdassa 9.1. todetaan, että ”hallitus seuraa ja pyrkii hallitsemaan Euroopan keskuspankin ja Suomen Pankin kautta valtiolle muodostuvaa rahoitusriskiä. Suomi ajaa no bailout -säännön toteutumista myös Euroopan keskuspankin tasolla. Suomi ajaa toimia, joilla rajataan eurojärjestelmän systeemiriskiä.”

Keskuspankkien toiminta määritellään EU-sopimuksessa ja Suomen laissa itsenäiseksi ja riippumattomaksi.

Orpo kommentoi lyhyesti myös palkansaajaliikkeen reaktioita hallitusohjelmaan. Ohjelmaan sisältyvien työlainsäädäntöä ja sosiaaliturvaa koskevien kirjausten on ennakoitu toteutuessaan johtavan työtaisteluihin.

ORPOLTA kysyttiin tuleeko Suomeen lakkoaalto.

– Toivon, että ei tule. Hallitusohjelmaan on kuitenkin kirjattu, että uudistuksia valmistellaan yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa niin, että hallituksella on perälauta, että asioita viedään eteenpäin. Haluamme aidosti yhdessä katsoa näiden uudistusten tekemistä. Toivon, että kaikki ymmärtävät, että Suomea on pakko uudistaa.

– Meidän on pakko uudistaa työmarkkinoita, että saadaan yhä useampi ihminen töihin ja yhä useampi yritys investoi Suomeen ja haluaa kasvattaa toimintaansa Suomessa. Meidän on pakko uudistaa sosiaaliturvaa, jotta yhä useampi työikäinen ja työkykyinen ihminen pääsee töihin ja hänen kannattaa lähteä töihin.

– Meidän pitäisi yhdessä löytää näitä ratkaisuja. Suomessa on ollut tapana näissäkin kysymyksissä, että kaikki tietävät mitä pitäisi tehdä, mutta rohkeutta ei ole. Meillä on. Me lähdemme viemään näitä eteenpäin. Toivon todella, että löydämme yhteinen henki eikä pyritä ratkaisemaan näitä konfliktin kautta, koska tekemättä ei voi enää jättää, Orpo sanoi.