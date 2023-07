Orpo keskusteli Smyhalin kanssa – ”Venäjän on lopetettava laiton hyökkäyssotansa”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja Ukrainan pääministeri Denys Smyhal keskustelivat maanantaina videoyhteydellä, kertoo valtioneuvoston kanslia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Orpo kertoi, että Suomen vahva tuki Ukrainalle jatkuu myös uuden hallituksen kaudella.

- Suomen tuki Ukrainalle jatkuu niin kauan kuin on tarpeen. Venäjän on lopetettava laiton hyökkäyssotansa. Venäjä ja sen johto on saatettava vastuuseen Ukrainassa tehdyistä kansainvälisistä rikoksista ja Venäjän on myös korvattava taloudellisesti aiheuttamansa vahingot, sanoo Orpo tiedotteessa.

Orpo tapasi maanantaina myös Ukrainan suurlähettiläs Olga Dibrovan.