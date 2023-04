Orpo kiersi kysymyksen humanitaarisesta maahanmuutosta – tätä yhteistyö PS:n kanssa tarkoittaisi

Hallitustunnustelijaksi valittu kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo antoi perjantaina muille eduskuntapuolueille tunnustelukysymykset. Mitä perussuomalaisten mukaantulo tarkoittaisi maahanmuuttopolitiikan kannalta? Simo Alastalo Demokraatti

Vastausten sijaan meillä on 24 kysymystä ja maailma, joka on hallitustunnustelija Orpoa lainaten huhuja pullollaan. Pahimmillaan epätietoisuus jatkuu viikkoja. Orpon mukaan on mahdollista, että tunnustelut tuottavat vasta vappuna poliittisen pohjan, jonka toimivuutta ryhdytään Säätytalolla testaamaan.

Veikkausten vahvin etukäteissuosikki on kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan rakentuva hallitusrunko RKP:llä ja kd:lla täydennettynä. Jotkut käyttävät ryhmästä nimitystä porvarihallitus. Toiset puhuvat oikeistohallituksesta, koska perussuomalaisia on vaikea mieltää porvaripuolueeksi.

On melko selvää, että kokoonpano löytäisi sovun talouskysymyksistä. Yksikään puolueista ei ole paaluttanut itseään asemaan, joka tekisi sopimisesta mahdotonta. Jäljelle jää maahanmuutto, oikeistohallituksen erottuvin poliittinen kädenjälki taloussopeutusten ja työmarkkinareformien ohella.

Perussuomalaiset tarvitsevat maahanmuuttoa kiristäviä linjauksia. Muuten he eivät hallitukseen lähde.

TYÖPERÄISEN maahanmuuton kohdalla ps joutuu luultavasti taipumaan. Siitä kokoomus ei elinkeinoelämän painostuksesta johtuen voi tinkiä. RKP:sta nyt puhumattakaan. Jäljelle jäävät humanitaariseen maahanmuuttoon, turvapaikanhakijoihin, kiintiöpakolaisiin ja perheenyhdistämisiin liittyvät kiristykset.

Esimakua saatiin perjantain tiedotustilaisuudessa, jossa Orpo oli haluton vastaamaan humanitaarista maahanmuuttoa koskeviin kysymyksiin. Tästä voi päätellä, että kokoomus on valmis vähintääkin harkitsemaan maahanmuuton rajoittamista, kunhan rajoitukset tehdään kysymyspatteristossa mainittujen kansainvälisten ihmisoikeussopimusten puitteissa.

Oikeistohallituksen listalla voisivat olla kiintiöpakolaisten määrän laskeminen ja toisaalta avun lisääminen pakolaisten lähtöalueille kuitenkin niin, että kehitysyhteistyöhön käytettävistä varoista kokonaisuutena leikataan. On eri asia olisivatko ristiriitaisen tuntuiset tavoitteet yhtä aikaa toteutettavissa.

On myös mahdollista, että turvapaikkapäätöksistä valittamista tai uusintahakemuksia yritetään rajoittaa ja käännyttämistä nopeuttaa.

ESIMERKKEJÄ kireämmästä maahanmuuttopolitiikasta voi hakea Tanskasta, josta on viimeisimpänä ottanut mallia oikeistokomentoon siirtynyt Ruotsi. Perussuomalaiset on käyttänyt Ruotsin hallituksen politiikkaa esimerkkinä useampaan kertaan kevään aikana. Samasta osoitteesta lainattaisiin luultavasti myös rikoslakiin tehtävät jyrkennykset, jotka liittyvät muun muassa jengirikollisuuteen.

Ei tarvitse lyödä vetoa siitä, etteivätkö kokoomus ja perussuomalaiset kauppaisi yhteistä linjaansa kansalaisille Suomen turvallisuudella.

Ruotsin kielen asemasta Orpo ei perjantaina erikseen kysynyt, joten perussuomalaisten ei tarvitse kysymykseen vastata. Suomalaisuutta voidaan pönkittää ja vähemmän luksukseen vivahtavaa kulttuuria vahvistaa tavoilla, jotka jättävät taka-alalle perussuomalaisten antautumisen RKP:n ja ruotsin kielen pakollisuuden edessä.