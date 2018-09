Orpo kiistää jyrkästi pärstäkerroinirtisanomiset, Sipilä väläytti tuplarangaistuksen poistamista esityksestä – Rinne: Hallitus on hyökännyt koko ajan palkansaajia vastaan

Hallitus haluaa helpottaa irtisanomista alle 20 hengen yrityksissä. Asiasta otettiin yhteen myös Alma Median puheenjohtajatentissä keskiviikkona.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi, että hallitus on koko kautensa ajan hyökännyt palkansaajia vastaan.

– On ollu pakkolakeja, työttömyysturvan leikkauksia, aktiivimalli on pieni juttu verrattuna siihen, että työttömyysturvaa leikattiin sata päivää. Se on tuhansia euroja joillekin työttömyysturvan menetyksiä.

Rinteen mukaan irtisanomista koskeva muutos jakaisi työntekijöitä paremman ja heikomman työsuhdeturvan palkansaajiin.

– Tämä prosessi johtaisi siihen, että aletaan keskustella siitä, että kaikkien työsuhdeturvaa heikennetään. Tämä ei ole oikein.

Rinne sanoo, ettei työsuhdeturvan heikentäminen työ yhtään uutta työpaikkaa.

Kokoomuksen Petteri Orpo vastasi sanomalla, että pk-yrityksissä yhdenkin ihmisen palkkaaminen on valtava riski. Työllistämisen kynnystä halutaan alentaa työsuhdeturvaa heikentämällä.

– Tämä on hyvä keino, ja on väärin antaa sellaista kuvaa, että olisi jotain pärstäkerroinirtisanomisia.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) puolestaan sanoi olevansa valmis vielä pohtimaan sitä, ettei sellainen työntekijä, joka saisi alennetun työsuhdeturvan johdosta lähteä työstään, saisi tuplarangaistusta kolmen kuukauden karenssin muodossa. Sipilän mukaan tämä on kysymys, jota mietitään nyt tarkkaan.

Silti myös hän puolusti voimallisesti hallituksen aikeita ja vetosi yrittäjäpalautteeseen.

– Näissäkin yrityksissä säilyy erittäin vahva kynnys irtisanomiselle, mutta pienessä yrityksessä, jossa on vaikka kolme työntekijää, jos yksi kolmesta laiminlyö tehtäviään, sen merkitys on paljon suurempi kuin yrityksessä, jossa on kolmesataa tai viisikymmentä.