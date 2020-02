Orpo kiistää tiedotustilaisuuden sivumerkitykset – ”Ei, tämä ei pidä alkuunkaan paikkaansa” – murjoo samalla fasismikohussa rypeviä perussuomalaisia

Maltillinen oikeistopuolue kokoomus piti tänään eduskunnassa tiedotustilaisuuden, jossa se esitteli seitsemän keinoa kiristää terrorismia koskevaa lainsäädäntöä.

Johannes Ijäs Demokraatti

Miksi juuri nyt?

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vastaa Demokraatille.

– Ensinnäkin siksi, että tämä on lainsäädäntökokonaisuus, joka on selvästi Suomessa vanhentunut. Me teimme tämän eteen paljon jo viime hallituskaudella, mutta työ jäi kesken. Minun mielestäni nykyisen hallituksen olisi heti alusta lähtien pitänyt Rinteen (sd.) hallituksen aikana jo edistää näitä. Ei ole kuitenkaan nyt kuulunut ainakaan meille asti mitään.

Joulukuussa pääministeri Sanna Marin (sd.) ilmoitti, että hallitus tarkastelee terrorismilainsäädännön ja tekee esitykset. Siitäkään ei ole kuulunut mitään. Me koimme vaan, kun meillä oli valmista, että me teemme esitykset hallitukselle ja he voivat niitä hyödyntää.

Hallitus tiedotti tänään hetki ennen kokoomuksen tiedotustilaisuutta, että oikeusministeriö on tällä viikolla asettamassa työryhmän arvioimaan terrorismirikosten kansallisen sääntelyn ajanmukaisuutta ja vastaavuutta keskeisten eurooppalaisten vertailumaiden sääntelyn kanssa.

Orpo katsoo, ettei hallituksen tiedotuksen ajankohtaa voi ihan sattumaksikaan sanoa.

– Tuntuu, että kokoomuksen työllä oli jo siinä mielessä kirittävä merkitys, että hallitus havahtui kertomaan, että he aikovat perustaa työryhmän. Siitä on pitkä matka vielä tuloksiin, hän sanoo.

”Minä en ole havainnut erityisemmin toimintaa.”

Kokoomus ja perussuomalaiset ovat käyneet oppositiossa sisäistä hegemoniataistelua. Sitä lisäsi melkoisesti hiljattain Iltalehdessä tehty kysely, jonka mukaan peräti yli 80 prosenttia kokoomusvaikuttajista viestii valmiutta hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa.

Petteri Orpo ei kuitenkaan allekirjoita sellaisia sivumerkityksiä, että tämän päivän tiedotustilaisuudessa olisi myös ollut kyse taistelusta, kumpi vaatii kireämpää maahanmuuttopolitiikkaa tai terrorismilainsäädäntöä, kykypuolue vai perussuomalaiset.

– Ei, tämä ei pidä alkuunkaan paikkaansa. Meidän sisäministeri viime kaudella teki viime kaudella jo paljon näiden asioiden eteen. Me olemme johdonmukaisesti jatkaneet työtä. Me teemme ihan omaa työtä suomalaisten turvallisuuden eteen, Orpo sanoo.

Perussuomalaisten nuorten toinen varapuheenjohtaja Toni Jalonen kertoi viikonloppuna olevansa fasisti. Tämä on nostattanut ison poliittisen kohun.

Petteri Orpo, millä mielin olette seurannut perussuomalaisten puoluejohdon toimintaa tässä kysymyksessä?

– Minä en ole havainnut erityisemmin toimintaa. Huomasin, että he aikovat pyytää selvityksen. Se ei kovin vahvaa kuvaa anna. Viikonlopun aikana oli paljon muitakin puheita, jotka ovat mielestäni vähintään kyseenalaisia siltä suunnalta. Minusta tämänkaltaiset puheenvuorot, joita viime viikonloppuna siltä suunnalta tulivat, eivät kuulu Suomeen, Orpo sanoo.

Hallitusyhteistyö riippuu luottamuksesta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on sanonut STT:lle, että Jaloselle lähetetään selvityspyyntö fasistipuheista. Puoluehallitus tekee selvityksen pohjalta päätöksen Jalosen jäsenyydestä puolueessa.

Orpo on moittinut perussuomalaisia tänään myös Facebook-päivityksessään.

– Kansanedustaja Turtiaisen mukaan sisällissodalta ei voi välttyä, jos Päivi Räsästä ei puolusteta. Kaikki paitsi persut ovat kommunisteja, sanoo europarlamentaarikko Huhtasaari. Nuorisojärjestössä ihannoidaan rotuoppia ja ollaan fasisteja tai etnonationalisteja. Kaikki tämä yhden viikonlopun aikana. Halla-ahon sirkus on sekaisin, Orpo päivittää.

Siihen Orpo ei kuitenkaan lähde ottamaan kantaa, pitäisikö Jalonen erottaa puolueesta.

– Minä en ryhdy neuvomaan toisten puolueiden sisäisiä asioita, mutta voin kyllä kommentoida sitä julkista keskustelua, joka puolueen riveistä tuodaan suomalaiseen keskusteluun. Minä pidän puheita, jotka ihannoivat fasismia tai puhuvat sisällissodasta tai leimaavat muita kommunisteiksi, täysin sopimattomina, Orpo toteaa Demokraatille.

Vaikuttavatko tällaisten puheiden ilmestyminen yhtään siihen, miten kokoomus suhtautuu perussuomalaisiin mahdollisena hallituskumppanina?

– Minä en halua mennä niihin hallituskuviokeskusteluihin. Ne ovat oma asiansa sitten joskus tulevaisuudessa ja silloin on kyse vaalituloksesta, ohjelmasta ja luottamuksesta.