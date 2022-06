Orpo: ”Koko eduskuntaryhmä ja puolueyhteisö tuomitsee tällaisen” – Rydmanin eropäätökselle yksimielinen tuki

Kokoomuksen eduskuntaryhmä käsitteli kansanedustaja Wille Rydmaniin liittyvää ahdistelukohua ylimääräisessä kokouksessaan tiistaina. Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan eduskuntaryhmä oli Rydmania aiemmin kuultuaan yksimielinen siitä, että Rydmanin päätös erota ryhmästä oli oikea. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Perusteisiin siitä miksi tämä oli välttämätöntä yhtyivät kaikki eduskuntaryhmän jäsenet. Tulemme tietenkin tekemään myös kaikkemme, jotta tällaista ei enää ikinä tarvitsisi nähdä, Mykkänen sanoi eduskunnassa.

Mykkäsen mukaan eduskuntaryhmä voi tarvittaessa palata asiaan, mikäli tapahtumista ilmenee uusia tietoja, joiden valossa Rydman olisi jälleen luottamuksen arvoinen. Hän ei kuitenkaan osannut sanoa millaisista tiedoista silloin voisi olla kyse.

– Tiedämme, että poliisi harkitsee tällä hetkellä jatkaako se tutkimuksia. Mutta rikoskynnys ei ole ainoa asia, jota me arvioimme. Me arvioimme tässä ennen kaikkea luottamusta ja hyvää käytöstä, moitittavuutta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi olevansa tyytyväinen, että eduskuntaryhmän näkemys oli täysin yhtenäinen.

– Se mitä on tapahtunut, on järkyttävää, ei hyväksyttävää. Koko kokoomuksen eduskuntaryhmä ja puolueyhteisö tuomitsee tällaisen.

– Tulemme tekemään kaikkemme omalta osaltamme, että tällaiset ilmiöt pystytään kitkemään pois, Orpo sanoi.

Kokoomusjohdolta tivattiin myös onko Rydman tervetullut puolueen eduskuntavaaliehdokkaaksi. Puoluesihteeri Kokon mukaan kysymystä puntaroi kokoomuksen Helsingin piiri.

– Eikö se ole sanomatta selvää, ettei se kovin hyvä lähtökohta ole, Orpo kommentoi puoluejohdon luottamuksen menetyksen vaikutusta Rydmanin mahdolliseen ehdokkuuteen.

– Tänään ei ole tämän päätöksen aika, Orpo lisäsi.

Mykkäsen mukaan yksi osa luottamuksen menettämisessä on se, että Rydman on jättänyt olennaisia asioita kertomatta silloin, kun kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko on häntä puhuttanut. Kokko ei tarkemmin yksilöinyt mitä tietoja Rydman oli jättänyt kertomatta, vaan viittasi Helsingin Sanomien jutusta ilmi tulleeseen tapahtumien laajuuteen.