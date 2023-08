Orpo: Kokoomus ei ole uhrannut arvojaan talouden alttarille

Kokoomuksen ministeriryhmä on koolla tänään Porissa ja huomenna Raumalla. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo otti avauspuheesaan kantaa politiikan ajankohtaisiin asioihin, muun muassa rasismikeskusteluun. Johannes Ijäs Demokraatti

– Monet väittävät, että kokoomus on uhrannut arvonsa talouden alttarille. Näin emme ole tehneet. Ei kestävä talous ole kokoomukselle arvo, vaan se on väline. Väline sille, että voimme tehdä arvojemme mukaista politiikkaa. Rakentaa Suomea, jossa on vapauksia, mahdollisuuksia, sivistystä, turvaa ja hyvinvointia. Sellaista maata, jossa jokaisesta heikommista pystymään pitämään huolta, Orpo sanoi.

Hän vakuutti, että kokoomus ja hallitus ovat sitoutuneet demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien sekä sananvapauden puolustamiseen.

– Tästä me pidämme kiinni.

Yhä käynnissä olevaa rasismikeskustelua Orpo sanoi pitävänsä hyvänä.

– Sanon tämän pääministerinä ja kokoomuksen puheenjohtajana: Minä tuomitsen rasismin, Orpo painotti.

– Kokoomuksen johtama hallitus tekee kaikkensa rasismin ja syrjinnän kitkemiseksi. Teemme itse asiassa varmaan enemmän tämän kaiken jälkeen kuin yksikään hallitus Suomessa aikaisemmin on tehnyt.

SYYSKAUDEN alussa hallitus antaa eduskunnalle tiedonannon yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi ja rasismin vähentämiseksi.

– Hallitus täydentää tiedonantoa toimenpideohjelmalla, joka tuo lisää konkretiaa tiedonantoon.

Orpon mukaan resursseista toimien toteuttamiseen huolehditaan.

– Varmistamme, että yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat osa tämän hallituksen poliittista agendaa koko vaalikauden ajan.

Orpo palasi puheessaan myös siihen, miksi valitsi nykyisen hallituskokoonpanon. Hänen mukaansa suomalaiset äänestivät muutoksen puolesta ja hallituspuolueet saivat vahvan mandaatin sen toteuttamiseen.

– Talouspolitiikka on hallituksen ydin ja hallitusta koossa pitävä liima. Suomalaiset ymmärtävät hyvin, että kiihtyvä velkaantuminen on uhka hyvinvointiyhteiskunnalle ja sen palveluille. Suomalaiset ymmärtävät, että velkaantuminen on tulevien sukupolvien mahdollisuuksien heikentämistä. Rahoitamme nyt peruspalvelujamme velalla. Vetämämme velkareki on kasvattamassa korkomenot jopa neljään miljardiin euroon vaalikauden loppuun mennessä vuodessa.

ORPON mukaan hallituspuolueet ottavat suomalaisten huolen velkaantumisesta vakavasti ja tungosta näihin ”siivoustalkoisiin” ei vaalien jälkeen ollut.

– Tahdomme pohjoismaisen työllisyyden, pohjoismaiset työmarkkinat ja pohjoismaisen sosiaaliturvan. Tahdomme painaa velkaantumisen sille tasolle, missä se on muissakin Pohjoismaissa.

Orpo sanoi hallituksen myös sitoutuneen tekemään historiallisen mittavat panostukset tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovaatioihin.

– Kasvun ja sopeutusten välillä ei ole kyse joko tai -asetelmasta, vaan sekä että -tilanteesta. Uskottava ja kestävä talouspolitiikka edellyttää tässä tilanteessa myös suoria menosäästöjä. Me emme voi laskea hyvinvointipalveluiden rahoituspohjan tulevaisuutta sen varaan, että toivomme hartaasti ennusteita nopeampaa talouskasvua ja parempaa työllisyyskehitystä. Toivotaan toivotaan -politiikalle ei ole enää sijaa. Hallitus ryhtyy ohjelmansa mukaisesti toteuttamaan säästötoimia etupainotteisesti.

Orpon mukaan ikävät päätökset ja vaikeat rakenteelliset uudistukset tehdään nopeasti, jotta Suomen talous saadaan kestävämmälle pohjalle.

– Automaattisesti julkisia menoja kasvattaviin indekseihin laitamme jarrut niin, ettän suojaamme heikoimmassa asemassa olevia. Esimerkiksi toimeentulotuki ja vammaisetuudet on jätetty indeksijarrun ulkopuolelle.

Järkeväksi säästökohteeksi Orpo sanoi myös kehitysyhteistyöhön maltilliset säästöt niin, että samalla kohdistetaan tukea Ukrainalle.

Orpon mukaan pääasiallisesti toista tutkintoa opiskelevien, työssä käyvien aikuiskoulutustuki lakkautetaan, jotta varmistetaan ensimmäistä tutkintoa ja työtä opiskelevien nuorten ja aikuisten tuki ja koulutuksen rahoituksen.

Porin puheensa päätteeksi Orpo kehui hallitusohjelmaa ja sanoi, ettei mikään muu hallituspohja pystyisi siinä olevia muutoksia toteuttamaan.