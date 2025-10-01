Palkittu politiikan aikakauslehti.
1.10.2025 12:32 ・ Päivitetty: 1.10.2025 12:32

Orpo kokoustaa Tanskassa – tapasi suomalaisia droonisotilaita

LEHTIKUVA / AFP
Orpo puhui medialle kokouksen alla Christiansborgin linnassa.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mielestä itäinen ja pohjoinen Eurooppa suojaavat koko maanosaa Venäjältä, minkä vuoksi alueen muiden maiden olisi osoitettava solidaarisuutta meitä kohtaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Tämä on koko Euroopan asia, ja kun me olemme osoittaneet solidaarisuutta Euroopan unionissa taloudessa ja monissa muissa kysymyksissä vuosikymmeniä, niin nyt on aika osoittaa solidaarisuutta itäisempää ja pohjoisempaa Eurooppaa kohtaan nimenomaan turvallisuudessa, Orpo sanoi toimittajille saapuessaan Kööpenhaminan epäviralliseen EU-huippukokoukseen.

Orpo kertoi vierailleensa ennen huippukokousta tanskalaisessa sotilastukikohdassa. Hän tapasi suomalaisia sotilaita, jotka ovat tulleet Tanskaan droonintorjuntatehtäviin. Suomen puolustusministeriö kertoi tiistaina, että Suomi lähettää droonintorjuntaosaston turvaamaan Tanskan ilmatilaa.

-  Olen ylpeä siitä, että suomalaiset asiantuntijat ovat täällä. He ovat todella tervetulleita osana noin kymmenen maan joukkoa, joka on täällä turvaamassa sekä tätä huippukokousta mutta myös osoittamassa solidaarisuutta ja tuomassa turvaa Tanskalle, Orpo sanoi.

Orpon mukaan Tanskassa tehdyt droonihavainnot alleviivaavat Euroopan turvallisuustilanteen hankaluutta.

-  Me olemme lähes hybridisodassa. Me olemme nähneet monenlaisia hybridihyökkäyksiä EU:ta vastaan. Me olemme nähneet laittomia siirtolaisia rajoillamme, me olemme nähneet drooneja ja ohjuksia, me olemme nähneet kyberhyökkäyksiä ja katkottuja kaapeleita ja kaasuputkia. Tämä vuoksi meidän täytyy varautua entistäkin paremmin. Meidän täytyy olla valmiita, Orpo painotti.

TOIMITTAJILLE Orpo sanoi myös kannattavansa Venäjän jäädytettyjen varojen käyttämistä Ukrainan tukemiseen. Samalla hän peräänkuulutti EU:lta toimia Euroopan puolustuksen vahvistamiseksi ja puolustusteollisuuden kehittämiseksi.

-  On elintärkeää löytää keinoja, joilla voimme tukea Ukrainaa nykyistä enemmän. Me tarvitsemme vahvan ja kestävän pitkän aikavälin paketin Ukrainalle, ja jäädytettyjen varojen käyttö on erittäin hyvä idea. Olen sitä mieltä, että meidän täytyy edetä sen suhteen, Orpo sanoi.

Kööpenhaminan epävirallisen huippukokouksen odotetaan keskustelevan muun muassa niin sanotusta droonimuurista, jollaista EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ehdottanut unionin itärajalle. Kokouksessa on muutoinkin määrä keskustella Euroopan yhteisestä puolustuksesta ja Ukrainan tukemisesta.

Venäjältä jäädytettyjen varojen osalta von der Leyen on kannattanut mallia, jonka mukaan rahat voitaisiin lainata Ukrainalle. Jos Venäjä ei maksa aikanaan sotakorvauksia, lainaa ei maksettaisi takaisin.

KOKOUKSET JATKUVAT torstaina Kööpenhaminassa Euroopan poliittisen yhteisön kokoontumisella. Erona keskiviikon kokoukseen on, että poliittiseen yhteisöön kuuluu muitakin kuin EU-maita. Orpo osallistuu myös tähän kokoukseen.

Euroopan poliittisen yhteisön kokouksen aiheiksi on kerrottu Ukrainan tukeminen ja ”Euroopan vahvistaminen haastavassa geopoliittisessa tilanteessa”.

Kokoukset järjestetään Kööpenhaminassa, sillä Tanska on parhaillaan EU:n puheenjohtajamaa. Kokousten lisäksi Orpolla on tarkoitus olla Kööpenhaminassa kahdenvälisiä tapaamisia.

Asioiden käsittelyn on tarkoitus jatkua virallisessa EU-huippukokouksessa lokakuun loppupuolella.

Teksti: STT / Tuomas Savonen, Anni Keski-Heikkilä

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

