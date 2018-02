Orpo kommentoi kunta-alan keskeytyneitä neuvotteluita ja kiistaa lomarahasta: ”Tilannekuva on”

Kunta-alan neuvottelut ovat seisahduksissa. Järjestöt vaativat kuntatyönantajilta 300 miljoonan euron kompensaatiota yhdessä sovituista lomarahaleikkauksista.

Palkansaajajärjestöt ilmoittivat sunnuntaina neuvotteluissa vaativansa 150 miljoonan euron korvausta sekä tänä että ensi vuonna. Yhteensä summa on 300 miljoonaa.

KT Työnantajat on ilmoittanut katsovansa, että vaatimusta on mahdotonta hyväksyä.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerista ja sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehystä on todettu, että valtiovalta ei voi vältellä vastuutaan, kun tärkein peruste koko leikkaukselle on väistynyt ja taloustilanne on odotettuakin parempi.

– Lomarahaleikkaus on julkisen sektorin työntekijöille todella epäreilu ja leikannut ihan arkista kulutusta, kun palkka on muutenkin pieni. Moneen kertaan on jo todettu, että kikyn seurauksena nämä rahat vietiin paitsi työntekijöiltä myös kunnista. Suomen taloudellinen tilanne on parantunut merkittävästi kiky-sopimuksen tekemisen ajankohdasta, hoitajajärjestöjen puheenjohtaja Silja Paavola (Super) ja Millariikka Rytkönen (Tehy) ovat tiedottaneet.

”Se on oma pöytänsä”.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi tilannetta tänään maanantaina puoliltapäivän Demokraatille eduskunnassa.

– Lomaraha-asia on osa kiky-sopimusta, jonka järjestöt ovat allekirjoittaneet ja hyväksyneet. Sillä on tietty perusta vielä, miksi he päätyivät itse siihen lomarahaleikkaukseen eikä esimerkiksi työajan pidentämiseen tai loman lyhentämiseen. Tämä on se meidän lähtökohta ja nyt sitä ratkaisua pitää hakea siellä kuntapöydässä, Orpo toteaa.

Orpon mukaan tieto kuitenkin liikkuu neuvotteluosapuolten ja hallituksen välillä.

– Molemmilta puolilta on tullut varmaan jonkin verran informaatiota siitä, missä mennään. Tilannekuva on varmaan olemassa.

Kysymys kuuluukin, jos neuvottelupöydästä tulee yhteenotto hallitukseen päin, että jotakin on päätetty, onko hallitus valmis neuvottelemaan?

– Minä en tiedä, mihin he päätyvät. Hallitus on, jos mietitään kunta-alaa, pitänyt kiinni siitä, että hallitus ei ole omilla toimillaan heikentänyt kuntataloutta tällä hallituskaudella, mikä on ollut iso asia. Toivottavasti tämä taloudellinen tilanne alkaa näkyä myös kuntien tilanteessa. Sitä kautta se on myös henkilöstön kannalta oleellinen asia, se on se tärkein työ, mitä me teemme, mutta nämä palkka-asiat kuuluvat nyt sinne pöytään.

Jatkokysymykseen siitä, että jos Kuntatyönantajat olisi valmis tulemaan neuvottelussa vastaan, onko hallitus valmis tämän jälkeen tulemaan vastaan tukemalla kuntia, Orpo toteaa, ettei halua ennakoida asiaa.

– Se on oma pöytänsä.