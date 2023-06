Orpo: ”Kyllä meidän on pakko tuoda yksityistä sektoria enemmän mukaan”

Kaikissa ryhmissä mennään eteenpäin. Ei erityistä draamaa ollut ainakaan talon sisällä. Tämä oli hallituksen muodostaja Petteri Orpon (kok.) viesti, kun hän saapui aamulla Säätytalolle jatkamaan hallitusneuvotteluja. DEMOKRAATTI Demokraatti

Media kysyi alkuun Orpolta, miten tuleva hallitus varmistaa ilmastotoimien vaikuttavuuden. Käytännössä kyse on siitä, millä keinoin taataan ilmastolain toteutuminen eli Suomen hiilineutraalius 2035.

– Ensinnäkin laki on laki. Tässä maassa noudatetaan lakeja, sen mukaan toimitaan. En edelleenkään avaa yksityiskohtia, mutta nimenomaan energia- ja ilmastopöydässä keskitytään niihin keinoihin, joilla saadaan tehokkaasti päästöjä vähentymään, mutta samaan aikaan pidetään huolta talouden kasvusta, Orpo sanoi.

– Tässä on valtava mahdollisuus. Me olemme lukeneet suurista investointihankkeista Suomeen, viikon takaa miljardi-investoinnit tuulivoimaan, miljardi-investoinnit puhtaaseen vetyyn ja sitä kautta puhdasta prosessiteollisuutta, puhdasta terästuotantoa toivottavasti.

Orpon mukaan Säätytalolla haetaan keinoja, miten edistetään ydinvoiman lisärakentamista.

– Meillä on mahdollisuus vähentää merkittävällä tavalla Suomen päästöjä ja luoda samalla työtä ja kilpailukykykyä.

ORPON mukaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan EU-linjaukset tulevat toivottavasti mahdollisimman pian puheenjohtajapöytään. Ne valmistuivat työryhmässä eilen.

Hän sanoi myös, että sotessa tarvitaan parempaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.

– Mikään kapasiteetti ei julkisella sektorilla riitä tällä hetkellä, ei jonojen purkuun. Myöskin täytyy muistaa se, että ilman yksityisen ja tärkeän kolmannen sektorin panosta meidän sosiaali- ja terveyspalvelumme eivät tänä päivänä toimisi.

Orpo totesi, että edellisellä hallituksella oli hyvin vahva painotus julkisessa tuotannossa.

– Kyllä meidän on pakko tuoda, ja se on järkevää tuoda, yksityistä sektoria enemmän mukaan. Varmasti etsitään ratkaisuja Kela-korvausjärjestelmän, palvelusetelien ja ostopalveluiden kautta. Mutta sanon kaikille sen, että julkisella puolella on rahat, valta ja vastuu. Sitä kautta uskon, että asiat pystytään hyvin ratkaisemaan. Pidetään huolta laadusta ja veronmaksajien rahoista.

MEDIA uteli Orpolta myös, pystytäänkö koulutuslupauksesta pitämään kiinni eli olemaan leikkaamatta koulutuksesta.

– Talolla olevilla puolueilla on hyvin yhteinen käsitys siitä, että me tarvitsemme panostuksia koulutukseen, osaamiseen ja sivistykseen. Olemme julkaisseet heti alkuvaiheessa yhteisen päätöksemme TKI-panosten merkittävästä lisäämisestä. Kyllä tämä on se suunta, mihin töitä tehdään, että koulutus on kunnolla resurssoitu. Yksityiskohdat nähdään sitten aikanaan, Orpo vastasi.

Hallitusneuvotteluista tihkuneiden tietojen mukaan liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitetta ollaan nostamassa hitaammin kuin edellinen hallitus, vielä istuva toimitusministeristö linjasi. Orpolta kysyttiin, pystytäänkö siitä pitämään kiinni, ettei jakeluvelvoitteen nosto näy kuluttajan kukkarossa.

Tähänkin Orpon vastaus sisälsi hyvin vähän, jos ei lainkaan, informaatiota.

– Tässä varmasti yhdistetään ilmastolinjaukset ja talouspöydän työ ja tässä täytyy katsoa, että nämä kaikki elementit toteutuvat, päästöt vähenevät niin että ihmisten arjen kustannukset eivät kohtuuttomasti nouse eikä kilpailukyky heikkene. Tätä kokonaisuutta haetaan sen enempää vahvistamatta mitään sisältöjä.