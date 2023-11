Orpo: ”Kyllä se jo antaa meille aiheen siihen, että me voimme ryhtyä toimenpiteisiin”

Itärajalle on tullut tavallista enemmän turvapaikanhakijoita. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi medialle tilannetta tänään eduskunnassa. Johannes Ijäs Demokraatti

Orpo sanoi, että hallituksen yhteinen viesti on se, että rajan turvallisuudesta halutaan pitää huolta.

Pääministeri totesi, että on nähtävissä, että Venäjä ja sen rajavartiosto on muuttanut käytäntöään, koska Suomen rajalle päästetään nyt ihmisiä ilman matkustusasiakirjoja.

– Ilmiö on nyt jatkunut parisen viikon ajan. Ensimmäiset olivat yksittäisiä tapauksia. Eilen oli jo kyseessä muutama kymmentä yhtenä päivänä. Tämä pitää ottaa vakavasti, Orpo sanoi.

Ilmiö on kaiken kaikkiaan ollut havaittavissa viime kuukausina.

Orpo painottaa, että viranomaiset seuraavat koko ajan tilannetta.

Pääministeri vahvisti jo aiemmin päivällä sisäministeri Mari Rantasen kertoman tiedon eli hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta yhdessä tasavallan presidentin (TP-UTVA) kanssa on ollut koolla ja sopinut, että Suomessa aloitetaan rajavartiolain 16 pykälän mukainen valmistelu. Sieltä otetaan tarvittaessa pikaisestikin keinoja käyttöön tilanteeseen puuttumiseksi.

ORPON mukaan nyt kyse on samasta ilmiöstä kuin Sallan ja Raja-Joosepin raja-asemilla 2015-2016.

– Päästettiin Suomen rajalle henkilöitä, joilla ei ole matkustusasiakirjat kunnossa ja jotka tulevat hakemaan turvapaikkaa. Siinä mielessä tämä vaikuttaa ihan tietoiselta ratkaisulta.

Kun Orpolta kysyttiin, aikooko hän olla Venäjän poliittiseen johtoon yhteydessä, hän vastasi, että asiassa edetään viranomaistyöllä ja Suomen hallitus tekee omia ratkaisujaan.

Orpo pitää selvänä, että turvapaikanhakijoita on autettu tulemaan Venäjältä Suomen rajalle.

– Myöskin rajavartioiden toimesta heitä on saatettu ja kuljetettu rajalle, hän sanoi.

Orpo sanoi, että tilannetta pitää seurata päivittäin ja turvapaikanhakijoiden määrät ovat vielä vähäisiä. Hallitus valmistelee rajavartioalain työvälineiden käyttöönottoa.

– Me voimme rajoittaa rajaliikennettä, sulkea yksittäisiä raja-asemia tai vaikka kaikki tai keskittää turvapaikanhaku yhteen paikkaan. Meillä on keinovalikoimaa, kun me onneksi uudistimme rajavartiolain viime eduskuntakauden lopulla.

ORPON mukaan nyt tapahtuva turvapaikanhakijoiden tulo näyttää täyttävän sen tunnusmerkin, että se on venäläisten viranomaisten mahdollistamaa.

– Kyllä se jo antaa meille aiheen siihen, että me voimme ryhtyä toimenpiteisiin, joilla rajan turvallisuus taataan.

Orpon mukaan suomalaisilla ei ole syytä huoleen.

– Meillä on erinomaiset rajaviranomaiset. Me olemme tähänkin asiaan varautuneet. Meillä on korjattu lainsäädäntöä. Tämä on taas vain yksi osoitus siitä, että me elämme aika epävarmassa ajassa. Viestini suomalaisille on se, että asia on tarkassa seurannassa ja tarvittaessa ryhdytään lisätoimiin.

Orpo ei ennakoinut, päättääkö hallitus jotain jo torstain valtioneuvoston kokouksessa.