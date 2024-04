Orpo lakkojen taukoamisesta: “Olen erittäin tyytyväinen”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vakuutti olevansa tyytyväinen SAK:n päätökseen lopettaa poliittinen lakkoilu tältä erää. SAK ilmoitti torstaina lakkojen päättyvän ensi viikolla, kun aikaisemmin ilmoitetut hallituksen uudistuksia vastustavat työtaistelut on ensin käyty loppuun. Simo Alastalo Demokraatti

– Olen erittäin tyytyväinen, että tämä ratkaisu tuli ja lakot todella päättyvät toistaiseksi. Kuten työministeri Satonen on ilmoittanut aikaisemmin, että lakkoilun aikana on kovin vaikea neuvotella, niin nyt on mahdollista, että keskusteluja käydään. Satonen on myöskin sen vahvistanut. Nyt on sen paikka, Orpo totesi eduskunnassa.

EDESSÄ on hallituksen ja keskeisten osapuolten kuten SAK:n ja Suomen Yrittäjien (SY) väliset keskustelut, jotka käynnistyvät luultavimmin jo ensi viikolla.

– Keskustellaan ja katsotaan millä eväillä pystyttäisiin saamaan sekä lainsäädäntöä eteenpäin että vältettäisiin lakkojen jatkuminen, joka aiheuttaa valtavaa vahinkoa Suomelle ja joilla ei pysty kuitenkaan vaikuttamaan päätöksentekoon.

Orpon mukaan hallituksen työmarkkinauudistusten peruslinja pitää edelleen.

– Mutta niiden sisällöstä ja yksityiskohdista ollaan valmiita keskustelemaan ja niitä keskusteluja käy sitten työministeri.

Vaikka päävastuu lainsäädäntöhankkeista ja neuvotteluista on Satosella, Orpo myönsi olleensa itsekin SAK:n suuntaan aloitteellinen. Lisää aiheesta Nyt tuli SAK:n uusi lakkopäätös – tätä on luvassa

– Olen ollut koko ajan yhteyksissä taustalta.

TYÖMINISTERI Arto Satosen (kok.) mukaan tulevissa keskusteluissa keskitytään erityisesti lausuntokierroksella olevaan paikalliseen sopimiseen. Sama aihe oli esillä SY:n ja SAK:n kanssa myös ennen viimeisintä lakkokimaraa.

– Nyt niitä keskusteluja voidaan luontevasti jatkaa, Satonen sanoi.

Hän myös toisti, että tavoitteena on löytää paikallisessa sopimisessa ratkaisu, joka olisi siedettävä sekä SAK:lle että SY:lle.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto ovat Satosen pyynnöstä kartoittaneet millä ehdoilla muun muassa SAK olisi valmis jatkamaan vientimallia koskevia neuvotteluja. Rytkösen ja Murron selvityksestä on Satosen mukaan luvassa raportti huomenna perjantaina.

SAK:TA hiertävä työrauhalaki on jo eduskunnan käsittelyssä. Laista antaa huomenna lausuntonsa perustuslakivaliokunta.

– Siitä jatkaa sitten työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ihan normaalisti.

Satoselta kysyttiin onko hallituksella valmiutta tulla SAK:ta vastaan myös työrauhalaissa.

– Tämä työrauhalaki on tosiaan eduskunnan käsissä ja siinä huomenna kuullaan perustuslakivaliokunnan lausunto. Arvioidaan tilannetta sen jälkeen.

Onko hallituksella valmius arvioida työrauhalakia ja SAK:n esittämiä vaatimuksia?

– Kuten sanoin, sitä arvioi nyt eduskunnan perustuslakivaliokunta, joka antaa oman kantansa. Sen jälkeen katsotaan mikä on tilanne, koska perustuslakivaliokunta on tässä merkittävässä roolissa.

– Tämä on pitkälti eduskunnan käsissä oleva asia.