Orpo lämpeni Ohisalon kirjeestä – ”Toivon, että kyseinen puheenjohtajakin arvostaa sitä”

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ja hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) kommentoivat hallitusneuvottelujen tiedotustilaisuudessa vihreiden Maria Ohisalon Hufvudstadsbladetissa julkaistua avointa kirjettä.

Ohisalo muistutti kirjeessään Henrikssonia muun muassa siitä, että vain noin kahdeksan prosenttia RKP:n äänestäjistä hyväksyisi nyt neuvottelujen alla olevan hallituspohjan.

Ohisalo myös vetosi, ettei RKP lähtisi erilaisia arvoja edustavana puolueena parhaillaan Säätytalolla muodosteilla olevaan hallitukseen.

Henriksson sanoi, ettei hän ole ehtinyt lukea Ohisalon kirjettä. Hän myönsi, että tilanne on nyt toisenlainen kuin Marinin hallituksen kaudella.

– Tiedämme sen, että haluamme saada Suomeen hallituksen, joka pystyy ottamaan talouden haltuun, Henriksson totesi jälleen kerran lähinnä talouden sopeutuksiin ja tilannekuvaan keskittyneessä tiedotustilaisuudessa.

– Lopputulos, se mitä saadaan aikaiseksi yhdessä, määrää sen pystymmekö sen hyväksymään vai emme, hän jatkoi.

HENRIKSSON vakuutteli median välityksellä Ohisalolle, että RKP ei ole luopumassa oikeusvaltion ja ihmis- ja perusoikeuksien kunnioituksesta.

– Suomi on jatkossakin kansainvälisesti aktiivinen maa ja pidämme huolta siitä, että kansainvälisiä sopimuksia noudatetaan. Emme ole luopumassa omasta arvopohjastamme, mutta asioista me nyt neuvottelemme.

”Nyt ei ole kyse siitä mitä joku on tehnyt ennen”

Hallituksen muodostaja Orpo vaikutti piikittelevän Ohisaloa muistuttamalla eduskuntavaalien tuloksesta.

– Voisin jatkaa tuota listaa niistä, mistä Suomessa ei luovuta vielä sillä, että Suomessa minä hallituksen muodostajana arvostan vaalin tulosta ja toivon, että kyseinen puheenjohtajakin (Ohisalo) arvostaa sitä. Täällä on neuvottelemassa tällä hetkellä ne puolueet, jotka menestyivät vaaleissa, jotka saivat kansalta valtakirjan ja sillä mandaatilla me olemme neuvottelemassa hallitusohjelmaa.

Orpo esitti myös toiveen, ettei hallitusohjelmaa tuomittaisi ennen kuin sellainen on saatu aikaiseksi.

– Eikä ainakaan maalailtaisi sellaisia asioita, jotka eivät pidä paikkaansa. Nyt ei ole kyse siitä mitä joku on tehnyt ennen, vaan siitä mitä me toivottavasti pääsemme tekemään. Ja me pääsemme tekemään sellaista Suomea, joka on hyvinvoiva jatkossakin. Joka pitää huolta heikommista, pitää huolta ympäristöstään, on tasa-arvoinen. Eikä siitä ole kysekkään, että joku toimisi näitä arvoja vastaan, niin kuin minusta tuntuu, että tuohon viestiin sisältyi, Orpo totesi.