Orpo lopetti Nato-arvonnan – nyt kelpaa puoluekokouksen hylkimä puolustusyhteistyö

Kun kokoomuksessa heitetään ulko- ja turvallisuuspoliittista kolikkoa, tulos on viime aikoina ollut sekä kruuna että klaava, yhtäaikaa. Viime vuosikymmenet aktiivisesti Nato-jäsenyyttä lobannut puolue on ajautunut tavoitteensa kanssa kummalliseen pattitilanteeseen.

Kesäkuussa puheenjohtaja Petteri Orpo ensin tarjosi Turkuun matkustaneelle puoluekokousväelle turvatakuita ja lupautui ajamaan aktiivisesti Suomen Nato-jäsenyyttä. Puheensa jälkeisessä tiedotustilaisuudessa Orpo pakitti samaan pisteeseen mistä oli lähtenyt ja vakuutti kokoomuksen sitoutuneen hallitusohjelmaan, joka ”ei pidä sisällään Nato- jäsenyyden hakemista”.

Tänä viikonloppuna Orpo puhui kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa Euroopan turvallisuudesta ja jätti Naton, jonka jäsenyyttä hän Turussa sekä lupasi että ei sitten luvannutkaan ajaa, kokonaan mainitsematta.

Naton sijaan Orpo puhui EU-jäsenmaiden puolustusyhteistyöstä ja avunantolausekkeista, joiden ”toimivuutta voidaan parantaa yhteisillä harjoituksilla”.

Mainituksi tuli juuri se yhteistyö ja ne lausekkeet, joiden toimivuuteen Natoon uskova kokoomusväki ei hädän hetkellä luota.

”Venäläiset ovat tehneet sen hyvin selväksi, että kun he nyt katsovat rajan yli, he näkevät suomalaisia.”

Miksi oikea käsi ei tunnu kokoomuksessa tietävän vasemman käden ulko- ja turvallisuuspoliittisista linjauksista? Siksi, että oikeaa kättä ohjaa puolueen entinen puheenjohtaja, jäsenkortin virkansa takia hyllyttänyt kansanliikkeen toiselle kaudelle nostama tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Viimeksi presidentti Niinistö kommentoi Suomen Nato-pyrkimyksiä pari päivää sitten aivan kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksen alla saksalaiselle Frankfurter Allgemeine Zeitungille. Niinistön mukaan Suomi ei tässä vaiheessa Nato-jäsenyyttä hae.

– Venäläiset ovat tehneet sen hyvin selväksi, että kun he nyt katsovat rajan yli, he näkevät suomalaisia. Jos olisimme Natossa, he näkisivät vihollisia. Se on heidän kantansa, Niinistö totesi saksalaislehdelle.

Ehkä Orpo on lehdet luettuaan päättänyt tyystin pidättäytyä arpomasta päivän Nato-kantaansa.