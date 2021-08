Orpo median hallitusspekulaatioista: ”Meillä on molempien puolueiden kanssa suuriakin näkemyseroja” – avaa myös Nato-lausuntoaan

– Me emme ole enää pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta…, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo julisti Ilta-Sanominen haastattelussa heinäkuun lopussa. Johannes Ijäs Demokraatti

— …mutta velkarahalla uskottelemme itsellemme, että näin on. Se ei pidä paikkaansa, Orpo jatkoi lehdelle.

Oppositiojohtaja sanoi myös, että ”seuraavan hallituksen tehtävä tulee olemaan todella kova siivota tämän hallituksen jäljet”.

Petteri Orpo, millä päivämäärällä hyvinvointiyhteiskuntamme kuoli?

– Me pidämme sitä illuusiota yllä velkarahalla tällä hetkellä, Orpo toistaa Demokraatille.

Hän jatkaa, että Suomi saavutti Ruotsin ja muut Pohjoismaat 2000-luvulla mutta tämän jälkeen finanssikriisistä alkaneen jakson aikana olemme jääneet rutkasti jälkeen.

– Halusin haastaa muita puolueita, erityisesti hallituspuolueita, että kun me kaikki puolustamme hyvinvointia, niin sitä pitää rakentaa kestävällä tavalla, ei velkaan perustuen, hän sanoo.

Demokraatti haastatteli Orpoa eilen kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Tampereella.

– En odota hallituksen budjettiriiheltä mitään. Voimme olla varmoja, että Säätytalon portaita marssii alas hallitus, joka on kahden päivän aikana onnistunut kasvattamaan valtion velkaantumista jo valmiiksi valtavasta 6,7 miljardin euron summasta vielä suuremmaksi. Emme tule näkemään oikeita rakenteellisia muutoksia, emmekä kunnon työllisyystoimia. Juhlat jatkuvat ja orkesteri soittaa valomerkkiin asti, vaikka kannattaisi keskeyttää ennen kuin tulee huono olo, hän sanoi tänään puheessaan Lahdessa, jossa kesäkokous jatkuu.

Orpo vaati lisää rahaa tieteelle ja poliisille.

”Kyllähän tässä nyt työmarkkinapöytään varmasti tulee ihan tosiasiana.”

Suomessa puhutaan juuri nyt paljon työvoimapulasta ja siihen liittyvästä kohtaanto-ongelmasta.

Muun muassa hoitajapula on todellinen ja iso ongelma.

– Tilanne hiljalleen kriisiytyy. Se johtuu siitä, että meidän koko sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä on ollut ja on edelleen suuria ongelmia. Uudistukset ovat antaneet odottaa itseään. Niiden ihmisten, jotka ovat sote-alalla töissä, työtaakka on kova. Pula henkilöstöstä on koko ajan, työkavereista on pulaa. On ongelmia työhyvinvoinnissa, mihin vaikuttavat monet asiat.

Orpo totesi Demokraatille Tampereella, että katsoopa melkein minne alalle vaan, Suomessa on nyt jo työvoimapulaa.

– Hoito-, hoiva- ja sote-alalla se tulee erityisen rankkana vastaan.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer vaati pari päivää sitten valtiolta rahaa hoitajapulan ratkaisemiseen.

Valtion roolista kysyttäessä Orpo toteaa, että nämä ovat työmarkkinoilla päätettäviä asioita.

– Kyllähän tässä nyt työmarkkinapöytään varmasti tulee ihan tosiasiana se, että on pulaa osaavasta työvoimasta. Silloin siellä pöydässä ratkotaan niitä asioita, millä sitä vetovoimaa ja työvoimaa voidaan lisätä ilman, että otan tämän enempää kantaa asiaan.

”Mitään puolueita ei kannata sulkea pois.”

Vaikka eduskuntavaaleihin on vielä kosolti aikaa, mediassa on käyty jo täyttä häkää spekulaatioita tulevasta hallituspohjasta. Orpo itse on väläytellyt hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa kysymyksiin vastatessaan. ”Porvarikortti pitää olla välttämättä”, hän on sanonut

— Ensinnäkin en ole yhtään itse innostunut vielä mistään hallituskokoonpanokaavailuista. Vaaleihin on todella pitkä aika. Kokoomuksen pitää voittaa ensin suomalaisten luottamus ja sitten seuraavaksi voittaa vaalit. Vasta sen jälkeen voidaan keskustella hallituksen muodostamisesta. Se on pitkä tie, hän kommentoi Demokraatille.

– Yleisellä tasolla voi sanoa sen, että minusta Suomessa kannattaa pitää eri vaihtoehdot avoimena. Mitään puolueita ei kannata sulkea pois. Loppu kädessä – niin tylsä vastaus kuin se onkin – vaalin tulos, ohjelma ja luottamus ratkaisevat.

Vuonna 2017 Halla-ahon johtamat perussuomalaiset eivät kelvanneet Sipilän (kesk.) hallitukseen. Orpo näki syiksi muun muassa erot arvoissa. Miten Riikka Purran nyt johtama perussuomalaiset on muuttunut tai on erilainen?

– En osaa enkä halua siihen edes vastata siinä vaiheessa, kun heidän puoluekokouksesta on kulunut kaksi viikkoa. Me seuraamme varmasti kaikki, millainen puolue Purran ja uuden puoluejohdon johdolla syntyy, millaista politiikkaa he ajavat, miten he toimivat. Se sitten aikanaan määrittelee sen, millainen kumppani he voisivat olla vai voivatko olla. Mutta minun mielestäni nyt kannattaa malttaa tässäkin asiassa.

Siihen Orpo ei halua ottaa kantaa, onko nykykokoomus lähempänä SDP:tä vai perussuomalaisia.

– Meillä on molempien puolueiden kanssa suuriakin näkemyseroja, joskin yhdistäviäkin asioita. SDP:n kanssa tietysti kaikki näkevät, että ylivoimaisesti suurin erottava tekijä on suhtautuminen talouteen ja talouspolitiikan linjaan sekä suhtautuminen velkaantumiseen. Ne ovat isoimmat haasteet.

– Perussuomalaisten kanssa on tunnettuja isoja erottavia kysymyksiä kuten suhtautuminen Euroopan unioniin, sen jäsenyyteen tai vaikkapa ylipäänsä kansainvälisyyteen kaikissa muodoissaan, suhtautuminen ilmastonmuutokseen ja niin edelleen. En halua lähteä tässäkään asiassa mitään plus-miinus-vertailuja tekemään. Puolueissa on eroja.

”Minä ymmärrän poliittisen realismin kuitenkin, mutta tavoitteita pitää olla.”

Kokoomuksen puolue- ja ryhmäjohdon kesäkokouksessa Seinäjoella viime viikolla Orpo otti kantaa turvallisuuspolitiikkaan.

– Pidemmällä aikavälillä meidän tulee olla valmiita tarkastelemaan EU:n ja Naton tehtävien yhdistämistä puolustusasioissa, hän linjasi.

Orpo tarkentaa tässä haastattelussa tarkoitusperiään. Ensinnä hän sanoo, että tämä ajatus on jossain kauempana tulevaisuudessa.

– Haluan nähdä sen, että EU edelleen syventää ja vahvistaa puolustusyhteistyötään, jota on nyt jo tehty vuosien ajan. Kun ylivoimaisesti suurin osa EU-maista on Nato-maita ja heidän puolustus perustuu Nato-jäsenyyteen niin faktaa on se, että Naton ja EU:n välisestä yhteistyöstä keskustellaan koko ajan ja sitä pyritään kehittämään. Jos Naton ja EU:n yhteistyö kehittyy, olisi minusta Suomen etu, että EU:n puolustusratkaisu voisi olla Nato. Se on pitkän polun päässä.

Tarkoitatteko, että EU olisi eräällä tavalla Naton jäsen vai jonkinlaista kaikkien valtioiden sulautumista Natoon?

– Se tarkoittaa jossain määrin Naton ja EU:n tehtävien yhdistämist ja yhteenkatsomista. Se, että EU olisi Naton jäsen on nyt hyvin kaukainen ajatus. Minulla ei ole tosin mitään sitäkään vastaan, koska minä kannata Suomen Nato-jäsenyyttä. Se, että siinä edetään niin, että puolustusyhteistyötä kehitetään ja niin, että Naton ja EU:n välistä yhteistoimintaa ja suhdetta syvennetään, olisivat nyt ne mitä pitäisi ensin tehdä.

Pitäisittekö tätä ensimmäisenä raiteena verrattuna siihen, että Suomi itsenäisenä hakisi Nato-jäsenyyttä. Eli pitäisikö Suomen edetä EU:n kautta?

– Kuten todettu, kokoomus kannattaa ja minä kannatan Suomen Nato-jäsenyyttä. Se vahvistaisi meidän turvallisuutta. Sillä ei ole toistaiseksi näköpiirissä Suomen eduskuntapuolueiden enemmistöä. Ja kun Suomi on kuitenkin Naton kumppanimaa ja suurin osa EU-maista on Nato-maita ja Suomi kuuluu Euroopan unioniin, olisi kovin luontevaa, että kumppanuutta ja myöskin EU:n ja Naton välistä yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään. Se, mitä sen polun päässä sitten on jonain päivänä, jos siellä olisi EU:n Nato-jäsenyys, sehän on sama lopputulema. Minä ymmärrän poliittisen realismin kuitenkin, mutta tavoitteita pitää olla.