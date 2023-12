Orpo Pisa-romahduksesta: ”Minä jättäisin syyttelyn vähemmälle”

Suomalaisnuorten menestys osaamista mittaavassa Pisa-tutkimuksessa on heikentynyt entisestään niin matematiikassa, lukutaidossa kuin luonnontieteissäkin. Johannes Ijäs Demokraatti

– Viimeisimpiä Pisa-tuloksia voi kutsua romahdukseksi, luonnehti OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi tuloksia tänään Demokraatille eduskunnassa.

Orpon mukaan Pisa-tulosten romahdus kertoo siitä, että koulussa on jotain huonosti.

– Tämähän on parinkymmenen vuoden trendi ja se vain jatkuu. Pudotus on edelleen kova. Se täytyy ottaa vakavasti. Täytyy tarkkaan käydä taas läpi, mistä se johtuu.

Orpon mukaan hallituspuolueet ovat tiedostaneet perusopetuksen tilan keväällä hallitusneuvotteluja käydessä.

– Sen takia hallitusohjelmassa on perusopetuksen vahvistaminen 200 miljoonalla eurolla, lasten henkilökohtaisen tuen varmistaminen ja varhaiskasvatuksen kehittäminen ovat todella isossa roolissa, koska tämä (pudonneet Pisa-tulokset) ei valitettavasti tullut yllätyksenä. Mutta se, että se (tulosten laskeminen) jatkuu on iso pettymys ja sen takia perusopetukseen pitää nyt panostaa vahvasti.

TAKAVUOSIEN erinomaiset Pisa-tulokset ovat olleet melkoinen kansallinen ylpeyden aihe Suomelle.

– Vielä ollaan sentään OECD:n keskitason yläpuolella, mutta kyllä se mistä on lähdetty, sieltä on tultu paljon alas. Eikä paljon lohduta sekään, että sama trendi on myös tosi monissa Suomen kaltaisissa maissa.

Orpo korostaa, että koululuokkiin on saatava oppimisrauhaa. Hän viittaa siihen, että digilaitteiden käytön rajoittamista on vietävä eteenpäin sen lisäksi, että mietitään pedagogista sisältöä.

Kysymykseen, pitääkö hallituksen reagoida nyt jollakin uudella tavalla, Orpo toteaa, että hallitusohjelma vastaa huoleen.

– Se on erittäin merkittävä panostus, mikä perusopetukseen tehdään.

Orpo painottaa myös varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan vastaamista.

Viime kaudella hallitus panosti oppivelvollisuuden pidentämiseen. Orpo ei halua lähteä pohtimaan sitä, olisiko sittenkin pitänyt satsata jo silloin vahvemmin perusopetukseen. Hän kuitenkin sanoo, että Pisa-tutkimuksista on nähtävissä, että oppimisen haasteet ovat nimenomaan koulupolun alkupäässä.

– Kyllä se linja, että me nyt pistämme varoja nimenomaan varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, jotta saisimme kaikille hyvät edellytykset pärjätä toisella asteella, on kestävä tie.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) hahmotteli viestipalvelu X:ssä heikkojen Pisa-tulosten syyksi ”vihervasemmistolaista koulutuspolitiikkaa”.

Orpo muistuttaa tähän, että Pisa-tulosten lasku on pitkä länsimäinen trendi.

– Minä jättäisin syyttelyn vähemmälle. Keskityn nyt siihen, että meillä on tähän hallitusohjelmassa vastaukset, niiden pohjalta tehdään töitä ja käännetään tämä. Se on meidän kaikkien yhteinen tavoite. Kaikki puolueet ovat vuorollaan olleet tässä vastuussa ja tämä trendi ei ole muuttunut.