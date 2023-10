Orpo: Nämä ovat Suomen kolme prioriteettia Lähi-idässä

Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa, että haluaa vielä kerran kertoa Suomen prioriteetit Lähi-idässä. Hän sanoo, että kolmesta keskeisimmästä asiasta yksi on se, että Suomi tuomitsee täysin Hamasin terroristisen hyökkäyksen Israelia kohtaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Se oli selkeä provokaatio, julmuus, mitä siellä tehdään. Siellä ei haettukaan muuta kuin sitä, että saadaan eskaloitua sotaa, Orpo sanoi myöhemmin puoluevaltuuston mediatilaisuudessa.

Orpolta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, oliko EU:n huippukokouksen Israelia ja Hamasia koskeva linjaus tarpeeksi ja pitäisikö EU:n tehdä enemmän. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart sanoi aiemmin STT:lle, että linjaus oli valju, ympäripyöreä, vaivalloisesti synnytetty.

Orpo sanoi, että on selvää, että EU-maiden joukossa on hieman erilaisia painotuksia, mutta oli tärkeä saavutus saada aikaan yhteinen päätöslauselma. Orpon mukaan se ei ole ympäripyörä eikä täysin valju.

”Apu pitää saada Gazaan”

PUHEESSAAN Orpo mainitsi Suomen toisena keskeisenä asiana Israelin oikeuden itsepuolustukseen.

- Mutta se pitää tehdä kansainvälisen oikeuden puitteissa, Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kolmas keskeinen on se, että humanitaarinen apu on saatava Gazaan perille. Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa, että tämä on ilmaistu myös selkeästi EU:n huippukokouksen linjauksessa.

- Se apu pitää saada Gazaan, jotta vältetään inhimillinen katastrofi, joka siellä itse asiassa on jo käynnissä, Orpo sanoi.

Orpo sanoi, että siinä mielessä linjaus on hyvä.

Orpo sanoi, että jos Lähi-idässä kipinöi ja paukkuu, on suuri vaara, että konflikti leviää ja näkyy myös Suomessa asti.

”Antaa viranomaisten tutkia”

ORPO puhui puheessaan myös muun muassa Ukrainan tilanteesta ja Itämeren tilanteesta. Hän sanoo, että kaasuputken rikkoutuminen ja kaapelirikot herättävät huolta.

Orpo kiitteli viranomaisten nopeaa toimintaa kaasuputken rikkoutumisen tutkinnassa.

- Viranomaiset ovat tehneet uskomattoman hienoa työtä.

Orpo sanoo, että jo parissa päivässä saatiin kuvat siitä, mitä siellä oli. Hän myös kiitteli yhteistyötä Viron, Ruotsin, EU:n ja Naton kanssa. Orpo sanoo, että myös Kiinalta on saatu apua tutkinnassa.

- On ilmiselvää, että putki on rikottu, mutta sanon edelleen sen, että ei rynnätä johtopäätöksiin. Antaa viranomaisten tutkia, Orpo sanoo.

Kaasuputkirikkoa tutkiva Suomen keskusrikospoliisi on aiemmin kertonut, että kaasuputken vaurion aiheuttajaksi epäillään Hongkongin lipun alla liikennöivää Newnew Polar Bear -alusta. Kiinalaisalus on jo poistunut Itämereltä ja matkannut Norjan rannikkoa myötäillen Venäjälle, missä se kävi Arkangelin satamassa.

Viivi Salminen / STT

Uutista täydennetty klo 13.16 tiedotustilaisuuden annilla.