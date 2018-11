Orpo niittaa tylysti Harkimon Liike Nytin: ”Poliittinen sisältö on tyhjä, se on tyhjä”

Kokoomuksesta lähteneen kansanedustajaHarry ”Hjallis” Harkimon Liike Nyt ilmoitti hiljattain olevansa mukana eduskuntavaaleissa. Viime päivinä julkisessa sanassa on keskusteltu paljon siitä, millainen uhka liike on kokoomuksen eduskuntavaalikannatukselle.

Demokraatti kysyi valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpolta, miten hän suhtautuu Liike Nytiin. Näin Orpo vastasi kysymyksiin.

Pelottaako Harkimon osallistuminen vaaleihin?

– Ei pelota. Mutta totta kai puolueen puheenjohtajana seuraan, mitä puoluekentässä tapahtuu, mutta ei se pelota.

Voivatko he viedä kokoomukselta ratkaisevat äänet, jos ajatellaan pääministerikisaa?

– Kyllä minä olen sanonut niin, että jos me suurimmaksi yllämme, niin se on meistä itsestämme kiinni. Ja minusta Liike Nytin poliittinen sisältö on tyhjä. Se on tyhjä. Sen takia en usko, että se tulee menestymään erityisen hyvin. Mutta kuten sanottu, otan vakavasti kaikki mitä puoluekentässä tapahtuu ja koska on kyse myös meiltä loikanneesta ihmisestä niin silloin erityisen huolella katsotaan, mitä tapahtuu.

Missä se tyhjyys erityisesti näkyy?

– Ei ole sisältöä.

Ei minkäänlaista sisältöä?

– En minä ole havainnyt heillä poliittista sisältöä ja agendaa. Se liittyy enemmän politiikan tekemisen tapaan. Mutta kuitenkin näitä samoja kaikki puolueet tällä hetkellä miettivät, että miten me pystymme enemmän ja enemmän osallistamaan ihmisiä päätöksentekoon. Kehitetään erilaisia nettialustoja, kyselyjä. Verkosto- ja vaikuttajaryhmiä meilläkin on, tuhansia ihmisiä mukana niissä. Sekään ei ole sinänsä uusi ajatus.

Onko Liike Nyt samantyyppinen puolue millään tavalla kuin kokoomus?

– Hyvänen aika. Me täytämme sata vuotta. Tälläkin hetkellä meillä on uudistettu periaateohjelma tuhansien ihmisten työllä. Meillä on verkostoissa 3 500 ihmistä tekemässä sisältötyötä. Puhutaan ihan eri liikkeestä. Siinä tietysti positiivisella mielellä kiinnostaa, jos he pystyvät kehittämään jotain uusia tapoja ihmisten osallistamisessa ja aktivoimisessa politiikkaan niin mikäs siinä.

Tällä hetkellä mikään ei viittaa siihen?

– En tunne heidän toimintatapojaan. En puhu toiminnasta, mutta sisällöllisesti en ole havainnut poliittista sisältöä.

Johtuuko tyhjyys siitä, että siellä on kansanedustaja Harkimo keskeisessä asemassa?

– En minä ota siihen mitään kantaa. Siellä tuntuu olevan älykkäitä ihmisiäkin liikkeellä.