Orpo: Rajapäätöksiä haetaan nopealla aikataululla

Orpo sanoi odottavansa esityksiä nopealla aikataululla. Hänen mukaansa tämän päivän aikana haetaan ratkaisuesityksiä ja mahdollisia päätöksiä.

Hallituksen toimien keskeinen tavoite on Orpon mukaan saada ilmiö loppumaan.

Orpo ei vastannut kysymykseen, onko ainut vaihtoehto itärajan sulkeminen kokonaan.

- Pitää nyt hetki malttaa. Hallituksen tahtotila on selvä. Me haluamme ilmiön loppumaan, että siirtolaisia ei siirretä vasten tahtoaan rajalla. Se on vaikuttamista ja vaikuttamiseen pyrkimistä, Orpo sanoi.