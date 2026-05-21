Politiikka
21.5.2026 12:05 ・ Päivitetty: 21.5.2026 12:05
Orpo: Rajaturvallisuuslaille tarvitaan jatkoa
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan ilman muuta jatkoa. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa. Hänen mukaansa turvallisuustilanne ei ole muuttunut.
Pääministerin mukaan asia täytyy olla päätetty hyvissä ajoin ennen kuin määräaika täyttyy. Rajaturvallisuuslaki on tällä erää voimassa kuluvan vuoden loppuun.
Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kertoi STT:lle, että esityksen valmistelu aloitetaan sisäministeriössä ensi viikolla ja esitys on tulossa eduskuntaan syksyllä.
